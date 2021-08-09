人民网北京8月9日电 （申佳平）今日，“网信中国”微信公众号发文称，今年5月以来，中央网信办会同工业和信息化部、公安部、市场监管总局深入推进摄像头偷窥等黑产集中治理工作，对人民群众反应强烈的非法利用摄像头偷窥个人隐私画面、交易隐私视频、传授偷窥偷拍技术等侵害公民个人隐私行为进行集中治理。

中央网信办指导各地网信办督促各类平台清理相关违规有害信息2.2万余条，处置平台账号4000余个、群组132个，下架违规产品1600余件。其中，百度、腾讯、UC等重点网站平台，清理有害信息8000余条、处置违规账号134个；京东、淘宝、闲鱼等电商平台，下架违规宣传或违规售卖摄像设备1600余件、处置违规账号3700余个、清理违规信息1.2万余条。对存在隐私视频信息泄露隐患的14家视频监控APP厂商进行了约谈，并督促其完成整改。

工业和信息化部组织各省、自治区、直辖市通信管理局、专业机构、基础电信企业，以及18个重点视频监控云平台、摄像头生产企业代表，召开全国电视电话会议，部署摄像头网络安全集中整治工作；组织开展智能音视频采集设备应用安全、网络安全、数据安全等有关标准宣传普及，督促摄像头生产企业对照安全标准开展自查自纠，组织检测机构进入5家摄像头生产企业开展现场巡查和产品抽检；组织对18家具有行业代表性的视频监控云平台开展检查，发现处置SQL注入、越权操作等一批高危漏洞；全面排查联网摄像头存在的安全隐患，发现4万多个弱口令、未授权访问、远程命令执行等摄像头漏洞，取证并处置500余个。

公安部组织全国公安机关依法严打提供摄像头破解软件工具、对摄像头设备实施攻击控制、制售窃听窃照器材等违法犯罪活动，共抓获犯罪嫌疑人59名，查获非法控制的网络摄像头使用权限2.5万余个，收缴窃听窃照器材1500余套。

市场监管总局组织召开互联网平台企业行政指导会，要求平台企业严格履行主体责任，强化对平台内假冒伪劣摄像头等商品的治理，并要求限期一个月完成全面整改。

中央网信办有关负责人强调，此次集中治理工作已进入后半程，存在问题的企业、平台要尽快整改，不留死角。下一步，中央网信办将会同有关部门继续加强治理，坚决遏制摄像头偷窥等黑产生存空间，切实保护公民个人隐私安全。

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