新华社北京8月9日电 题：推动改革向更深层次挺进——当前中国经济形势述评之二

新华社记者于佳欣、邹多为、何欣荣、周圆

大局上谋势，关键处落子。

踏上第二个百年新征程，推动中国经济高质量发展，全面深化改革作用更加关键。

今年以来，以习近平同志为核心的党中央创造性、引领性推动改革向纵深挺进，为高质量发展注入强大动力。

以改革推动高质量发展，经济呈现新气象

上海，川杨河畔，张江科学会堂正在加紧建设。这一建筑将于2021年底竣工、2022年启动压力测试，届时为张江增添“科创新主场”。

张江的加速转变得益于不久前发布的一份文件。

7月15日，《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》公布。从加快科技创新，到加大金融开放力度，从实现高水平自立自强，到提供更多高水平制度创新成果，“开路先锋”浦东被赋予一系列改革开放新的重大任务。

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，面临不少新情况、新问题，这对改革开放提出了更高要求。

瞄准问题，以深化改革推动高水平自立自强——

进入新发展阶段，创新被置于我国现代化建设全局中的核心地位。

今年4月份，坚持了20年自主研发的龙芯中科，正式推出“龙芯”自主指令系统架构，这是国产芯片迈向自主可控的一项重大技术突破。

“在别人的墙基上砌房子，再漂亮也经不起风雨，甚至不堪一击。”龙芯中科技术股份有限公司副总裁张戈说，“发展核心技术要撸起袖子加油干，也要耐着性子坚持干。”

瞄准“卡脖子”难题，努力突破产业瓶颈，完善科技成果评价机制，开展补链强链专项行动……“十四五”开局之年，一系列创新改革“组合拳”，催生“化学反应”，向着科技自立自强不断迈进。

统筹全局，以深化改革促进全面协调发展——

武汉临空港经开区，航达航空科技产业园，巨大的起落架大修厂内一片忙碌。

这里一年可实现200副、共600个起落架的维修任务，客户涉及波音、空客、庞巴迪、巴航工业以及中国商飞的各类机型。

不久前，《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》发布，其中一条便是鼓励武汉、南昌、合肥、太原等地建设临空经济区，武汉临空港经开区因此迎来更大发展机遇。

推动中部地区高质量发展；建立东北振兴省部联席落实推进工作机制；深化东西部扶贫协作，全面推进乡村振兴；强化反垄断和防止资本无序扩张……改革推向纵深，不同地区、行业、企业间发展更加有序、协调。

点面结合，以深化改革加快全面绿色转型——

“比起以前，现在江里的水清了，鱼多了，还能看见江豚。”湖北宜昌宜都市枝城镇白水港村64岁的渔民刘泽维说。

2021年1月1日零时起，长江流域重点水域开始实行“十年禁渔”，其中1/3以上任务在湖北。水清鱼跃，正是得益于“禁渔”这一国家大计。

加大环境执法力度，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，制定2030年前碳排放达峰行动方案……我国以更大改革力度，推动绿色发展迈上新台阶。

瞄准高质量发展，着眼畅通经济循环，今年以来，一系列重磅改革举措扎实推进。

今年1月，中办、国办印发《建设高标准市场体系行动方案》，为未来5年建设高标准市场体系规划了“作战图”，一系列部署加快破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍。

全面实施市场准入负面清单，国企改革三年行动深入实施，注册制改革稳步推进，常态化退市机制进一步完善，加快知识产权保护，完善公平竞争制度，一个个改革为加快要素自由流动奠定基础。

“将改革推向纵深，将推动我国经济迈向更高质量发展、塑造更有影响力的国际竞争新优势。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

以改革促进更高水平开放，双循环加速推进

海南自贸港，中国的开放窗口，又迎来新的建设热潮。

7月上旬，这里集中开工129个建设项目，总投资381亿元，涵盖了产业发展、基础设施提质升级、民生公共服务等领域。

“项目仅用3个月时间就办理完各种手续顺利开工，让我们体会到海南自贸港良好的营商环境。”华熙生物科技股份有限公司董事长赵燕说，把华熙生物国际总部设在海南，让产品由此走向世界。

开放向高水平迈进，对标更高标准、更高规则——

7月26日，我国跨境服贸领域迎来首张负面清单——海南跨境服务贸易负面清单。

在我国加入世贸组织承诺开放的100个服务分部门里，清单有70多个分部门开放度超过当时承诺；与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）相比，清单在110多个服务分部门的开放水平更高……一系列数据刷新了我国开放力度和开放水平。

金融开放迈出更大步伐；外资准入负面清单持续“瘦身”；更注重法制建设、持续优化营商环境；率先批准并加快推进实施RCEP……中国制度型开放不断迈出新的步伐。

上半年中国实际使用外资6078.4亿元，同比增长28.7%；中国欧盟商会调查显示，60%的受访企业计划今年扩大在华业务规模；美中贸易全国委员会调查显示，近7成受访企业对中国市场未来5年商业前景感到乐观……

“今年以来，公司的业务量增长了约20%。”谈到在中国的发展，维兰德金属（上海）有限公司负责人高桂花很有信心。去年底，维兰德加入上海自贸区推出的全球营运商计划。随着跨境离岸付汇业务的打通，维兰德更有信心在全球市场大展拳脚。

开放向高水平迈进，更注重联通国内国际、服务新发展格局——

既立足国内大市场，又联通国内国际两个市场，才能更好提升中国对全球资源配置的推动力。

就在3个月前，首届中国国际消费品博览会在海南举办，这个国内首个以消费精品为主题的国家级展会，吸引了约1300家国外品牌、1200家国内品牌参展。

在外国展商眼中，它是开拓市场、寻找机遇的宝贵窗口。一位来自瑞士的食品参展商，带着新品赶来中国，因防疫需要隔离，无法亲自赶到会展现场，即便如此也没有挡住他不远万里“漂洋过海”来中国的决心。

在中国展商眼中，它是同台竞技、走出国门的绝佳平台。“这里有无限商机，不仅能让我们学习全球知名品牌的发展之道，也帮助我们本土企业更好地走向世界。”展会期间，一名国内品牌参展商告诉记者。

开放向高水平迈进，造福国内外人民、体现互利共赢——

中国对外提供的新冠疫苗和原液已超7.7亿剂，居全球首位，为全球抗疫斗争持续作出重要贡献。

被称为“生命通道”和“命运纽带”的中欧班列，上半年共开行7323列，同比增长43%；累计运送防疫物资1232万件、9.6万吨……继续为稳定国际产业链供应链、助力国际抗疫合作发挥重要作用。

再过不到100天，第四届中国国际进口博览会将如约而至。目前，已有50多个国家确认参展。

以改革回应民生关切，不断增进人民福祉

对于浙江淳安县下姜村村民姜祖海来说，他的心愿，不断实现。

青山环绕，溪水潺潺。这位70多岁的老人，坐在自家开的“望溪”农家乐门口大树下说：“过去跟老伴两人一年赚不到一万元，现在的钱足够养老了，未来的日子会更好……”

改革发展不断惠及民生。

在更高起点上谋划推进共同富裕——

6月10日，一份重磅文件——《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。

在开启第二个百年奋斗目标的新征程上，促进全体人民共同富裕被提上更重要位置，浙江也担负起先行先试的历史使命。

“每年有新突破、5年有大进展、15年基本建成”——浙江全省上下动起来，按照时间表压茬推进。

从脱贫攻坚取得全面胜利，到全面推进乡村振兴接力展开；从全面建成小康社会如期实现，到高质量发展建设共同富裕示范区先行先试，踏上新征程的中国正描绘更加美好的画卷。

持续回应百姓“急难愁盼”——

不久前，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。

这一被称为“双减”的政策，直面解决作业负担、校外培训、资本操控等教育领域存在的现实问题。

作为百姓最为关切的领域之一，医改再迈新步伐：最新版国家医保药品目录正式启用，清退“僵尸药”、新增抗癌药、覆盖新冠肺炎治疗相关药品、新纳入药品平均降价50.64%；进一步推广三明市医改经验，加快推进医疗、医保、医药联动改革；截至7月底，全国已有300余个统筹地区开通普通门诊费用跨省直接结算，覆盖全国70%的统筹地区……

上半年，加快发展多层次、多支柱养老保险体系；进一步保障新就业形态劳动者权益；实施三孩生育政策及配套支持措施；加快发展保障性租赁住房……一系列措施让人民有更多获得感。

小厕所，大民生。

在宁夏固原市隆德县城关镇咀头村，村里不仅建了新厕所，配备化粪池、马桶、电暖气，而且还进行了污水管网改造。“以前家家户户旱厕建在家门口，现在新厕所干净卫生，方便又省心。”村民刘万军说。

厕所革命、垃圾分类、全民健身……一件件民生“小事”，成为改革的关注点、发力点。

发展出题目，改革做文章。

当前，经济持续稳定恢复、稳中向好，为全面深化改革提供了良好“窗口期”。深化改革开放必将迈出更大步伐，高质量发展和高品质生活必将有更大进步。

(责编：郝江震、岳弘彬)