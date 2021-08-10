本报记者 丁怡婷

数据来源：国家能源局

制图：张芳曼

我国是能源消费大国，节能潜力巨大。2012年以来我国单位国内生产总值（GDP）能耗累计降低24.6%，相当于减少能源消费12.7亿吨标准煤。2012年至2019年，我国以能源消费年均2.8%的增长支撑了国民经济年均7%的增长，能源利用效率显著提高。

“十四五”规划纲要将“单位GDP能源消耗降低13.5%”作为经济社会发展主要约束性指标之一。在实现碳达峰碳中和目标背景下，怎么理解这一指标的意义？如何保障顺利实现？记者采访了相关部门和专家。

推动转型升级，有利于提升能耗较低行业比重

我国是一个人口众多、资源相对不足的国家，人均能源资源拥有量较低。“以更大力度实施节能降耗，不断完善能耗双控制度，不仅有助于缓解能源供应保障压力，以较低的能源消费增速支撑较快的经济社会发展，也可避免透支未来的战略资源、环境空间和发展潜力。”国家能源局有关负责人说。

该负责人介绍，经初步研究预测，为实现“单位GDP能源消耗降低13.5%”的目标，“十四五”时期，我国将以年均2%左右的能源消费增长支撑5%左右的GDP增速，经济社会发展对能源消耗的依赖程度进一步降低。

降低单位GDP能耗，也是推进能源清洁低碳转型、倒逼产业结构调整的现实需要。

国家能源局有关负责人告诉记者，初步测算，“十四五”期间，单位GDP能耗降幅每扩大1个百分点，每年可减少能源消费0.5亿吨标准煤以上，相应减少二氧化碳排放1亿吨以上；经济增量部分对应的能耗强度仅为目前的1/3左右，将以更大力度减少高耗能高排放项目。

另一方面，当前我国经济结构中第二产业比重、高耗能产业比重相对较高。“单位GDP能耗下降目标将推动第二产业比重下降和第三产业比重上升。”国网能源研究院副总经济师单葆国分析，这一目标将推动钢铁、有色、建材、化工等传统高耗能行业加快转型升级，还有利于提升高技术制造业和装备制造业等能耗较低行业的比重。

能源利用效率较快提升，但利用方式还比较粗放

过去40年，我国单位GDP能耗年均降幅超过4%、累计降幅近84%，节能降耗成效显著，能源利用效率提升较快。但从国际比较来看，我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。

“我国工业上先进节能技术的普及率平均不到30%，而且还有不少亚临界机组。投入资金进行技术改造，可以有效提高能效。”中国能源研究会学术顾问周大地说。单葆国介绍，据初步测算，未来随着技术节能、结构节能、管理节能的持续推进，2030年我国单位GDP能耗有望较2020年下降30%左右。

尽管潜力巨大，也要看到完成“单位GDP能源消耗降低13.5%”的目标，仍然面临一定的困难和挑战。

国家能源局有关负责人分析，首先，我国正处于工业化、城镇化快速发展阶段，居民生活、交通等领域用能持续增长，能源消费将保持刚性增长态势；其次，节能潜力挖掘难度增大，成本低、见效快的节能技术和工程已普遍应用实施，一些最新技术投资大、应用少，企业节能潜力收窄；此外，我国经济结构中第二产业比重较高，高耗能产业比重较高，再加上用能结构依然以煤炭为主，而煤炭的终端利用效率又较低，能源利用方式还比较粗放。

降低单位GDP能耗的过程中，毫无疑问，要重点控制化石能源消费、加快发展非化石能源。“十四五”规划纲要也提出，“非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右”。

在单葆国看来，这是一个由增量替代到存量替代的长期过程，化石能源还不太可能马上退出，需要科学合理地用好化石能源，实现化石能源与非化石能源之间的有序衔接，“要统筹好发展与安全的关系，坚守能源安全底线，能源供应不能出现大的缺口；也要统筹好存量与增量的关系，不能‘急刹车’‘急转弯’，在增量上要符合技术路线需求，存量上要加大清洁低碳改造利用。”

多措并举推动节能降耗，提升重点领域能效水平

如今，玻璃行业正从过去的高耗能向节能环保迈进。在中建材蚌埠玻璃工业设计研究院，一批批薄如A4纸的0.12毫米超薄电子触控玻璃运往各地。“熔窑是玻璃工厂的主要耗能设备，我们在生产过程中采用全氧、富氧等燃烧技术加快燃烧速度，并且利用红外高辐射节能涂料加强保温效果，每平方米玻璃能节约近1/3天然气。”中建材蚌埠玻璃工业设计研究院副院长、总工程师张冲介绍。

工业、建筑、交通等领域是节能减排的重点行业领域，其中工业领域能耗占全社会能耗的60%左右。为确保如期完成目标，国家能源局有关负责人说，“十四五”期间，重点开展的工作之一就是要在重点行业领域推动开展节能改造，提高能效标准，鼓励清洁高效用能。

与此同时，还要提升终端用能电气化水平。“电能的终端利用效率在所有能源中最高，可以达到90%以上。在终端用能环节推动电能替代化石能源，有助于促进单位GDP能耗降低。”单葆国介绍，相关研究表明，1990—2020年，我国终端电气化水平每增加1个百分点，单位GDP能耗下降约2.8%。

电动汽车在路上飞驰、岸电桩在航道遍布、取暖“煤改电”在农村推广……电能替代广度深度正在不断拓宽。当前，我国电气化进程总体处于中期中级阶段，2020年电能占终端能源消费比重为27%。单葆国分析，在能源清洁低碳转型的大背景下，我国电气化水平将加速提升。预计到2030年，我国电气化水平将达到38%左右。

完成单位GDP能耗降低目标，也离不开能耗总量和强度双控制度的强化和完善。国家能源局有关负责人表示，“十四五”期间，将加强产业布局和能耗双控政策衔接，推动地方实行用能预算管理，严格节能审查，坚决遏制“两高”项目盲目发展，优先保障居民生活、现代服务业、高技术产业和先进制造业等用能需求。

控制能源消费总量和能耗强度会不会影响经济发展？

周大地认为：“发展经济，应当根据能源资源禀赋，通过改善产业结构和贸易结构来实现。加速淘汰高耗能、高排放落后产能，原来的能源消耗总量可以支撑更大经济规模，经济发展质量和效益也可以提高。”

国家能源局有关负责人表示，“十四五”期间，将合理控制能源消费总量并适当增加管理弹性，差别化分解各地区能耗“双控”目标，强化目标责任落实；同时，完善用能权有偿使用和交易制度，加快建设全国用能权交易市场，推动能源要素优化配置。

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 02 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)