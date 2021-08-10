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上半年增加值、营业收入、利润总额等增速均超20%

机械工业运行稳 全年增长信心足

2021年08月10日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月9日电  （记者李心萍）记者从中国机械工业联合会获悉：今年上半年机械工业累计实现营业收入12.49万亿元，同比增长30.85%；实现利润总额8013.2亿元，同比增长41.99%。“上半年，机械工业市场需求逐步恢复、运行环境不断改善，外贸出口情况好于预期，企业发展信心不断增强，行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。”中国机械工业联合会执行副会长陈斌说。

　　增加值增速高位回归。国家统计局数据显示，上半年机械工业增加值同比增长22.3%，高于同期全国工业和制造业6.4和5.2个百分点。机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类——通用设备制造、专用设备制造、汽车制造、电气机械及器材制造和仪器仪表制造业上半年增加值同比分别增长24.3%、20.1%、21.8%、29.4%和19.2%。

　　产品生产保持稳定。上半年机械工业主要行业产能利用水平处于高位。通用设备制造、专用设备制造、电气机械及器材制造业产能利用率均超80%，高于同期全国工业产能利用率平均水平。

　　分行业发展全面向好。在营业收入方面，14个分行业同比均实现超过10%的增长，其中机器人与智能制造、其他民用机械、电工电器和机床工具行业增速超过30%。在利润总额方面，14个分行业增速也均超过10%。

　　陈斌分析，上半年机械工业能保持平稳运行，工业增加值、营业收入、利润总额等核心指标保持较快增速，得益于国民经济持续稳定恢复，以及行业转型升级步伐的加快。

　　战略性新兴产业成为新的增长点。从比重看，上半年战略性新兴产业在机械工业营业收入中的比重为75.98%，利润总额的比重为74.48%，依然引领与带动着机械行业的恢复与发展。

　　“双碳”目标为行业带来新机遇。上半年，我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.1万辆，同比均增长2倍；清洁能源水电和风电机组合计生产3367.06万千瓦，在发电设备中占比54.55%，较上年提高5.21个百分点。

　　不过，机械工业运行也面临着原材料价格持续高位、行业成本压力上升、行业资金周转率低等困难。“特别是原材料价格持续高位，致使机械工业原材料采购价格普遍提高。与此同时，机械工业产品出厂价格涨幅微弱且相对滞后，这导致了行业利润总额增速在4、5、6月环比回落。”陈斌表示，展望下半年，在国民经济运行稳中加固、稳中向好的背景下，机械工业用户行业转型升级、扩大生产的意愿显著提升，利好于机械工业生产端的平稳运行。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月10日 02 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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