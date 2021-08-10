本报天津8月9日电 （记者靳博）日前，北京经开区、天津经开区、广州经开区通过“跨省云签”的方式签署《京津穗经开区政务服务改革创新合作联盟框架协议》，并正式启动三地国家级经开区268项政务服务事项“跨省通办”。

此次京津穗三地共推出268项政务服务事项作为首批“跨省通办”事项，涉及商事登记、行业准入、从业资格、人事薪酬等企业关心的关键领域。三地对标国家要求，结合工作实际及事项特点，将“全程网办”和“代收代办”作为目前阶段的主要通办模式。三地设置“跨省通办”专窗，针对已实现全程网办的事项，由专窗工作人员通过自助端、移动端及PC端等渠道，辅导并协助申请人完成账号注册、信息填报、材料上传等操作，并负责与业务所在地的政务服务工作人员进行沟通联络，建立“全流程网办专人服务”模式。

“通过三地更加密切的业务协同，让企业与当事人办理异地业务‘少跑腿’‘不跑腿’，办理异地业务实现和本地业务一样的省时、便捷、高效。”相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 06 版）

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