本报记者 范昊天

上半年，我国投资呈现持续稳定恢复态势，投资结构不断优化，高技术投资、社会领域投资、民间投资等加快增长，有效投资对优化供给结构的关键作用进一步发挥。

下一阶段，随着稳投资政策、资金保障、市场活力等因素持续发力，重大工程项目的部署实施和今年新增地方政府专项债券发行工作稳步推进，投资将继续保持恢复性增长态势。

——编 者

经历了新冠肺炎疫情的冲击，湖北武汉的经济走出了一条“V”形曲线：今年上半年，全市地区生产总值8251.45亿元，同比增长28.6%。其中，投资的拉动作用十分明显。武汉市统计局近日公布的数据显示：上半年，武汉固定资产投资同比增长77.5%，其中6月完成投资过千亿元，创下2019年7月以来23个月新高。

建设提速，围绕重点扩投资

7月31日，武汉举行第三季度全市重大项目集中开工活动，其中亿元以上重大项目共161个，总投资2158亿元。当天，位于武汉经开区通航产业园的中航锂电动力电池及储能电池武汉基地项目正式开工建设。

“项目从洽谈到签约仅历时两个月，从签约到开工也仅用了两个月，接下来，公司还将以最快的速度推动项目及早建成投产。”中航锂电董事长刘静瑜说，武汉经开区良好的投资环境和产业生态，吸引了公司前来。项目总投资100亿元，将建设动力电池及储能电池的生产销售基地，带动上下游产业链企业落户，预计明年建成投产。

今年以来，武汉统筹疫情防控和经济社会发展，致力于优化投资环境，不断增强投资增长后劲。全市政务服务事项一次办比例达99%，工程建设项目全流程审批时限压缩至45个工作日以内。

“全市以‘拼抢实’的状态和作风，围绕开工率、投资率、竣工率、签约率、资金到位率抓调度，今年已连续组织3次重大项目集中开工活动，强力推动项目建设。”武汉市发改委副主任刘新华介绍，上半年，390个市级重大项目完成投资1848.9亿元，完成年度目标的74%；全市招商引资实际到位资金5547亿元，相比2019年同期增长14.8%。

产业提能，聚焦创新拉长板

6月10日，位于武汉东湖高新区的湖北东湖科学城建设全面启动。高端医学生物成像设施、中国船舶通信与电子信息技术研发基地等5个重大科技项目，以及配套的科学服务中心和周边路网，同步开工建设。

据介绍，此次开工的5个项目主要依托华中科技大学、中船重工722研究所等高校和科研院所，聚焦前瞻性科技问题，定位国际领先水平，建成后将促进生物医学、通信系统等多领域的技术攻关与产业发展。

武汉拥有92所高校、101家科研院所、130万在校大学生，创新活力涌动。武汉市发改委副主任余功豹说，聚焦科教资源优势，今年武汉将重点布局战略性新兴产业、现代服务业、交通及民生项目，在保障应有投资强度的基础上，进一步优化投资结构，提高投资质量。

上半年，全市工业技改、高技术制造业、战略性新兴产业等投资同比分别增长165.5%、90.1%、90.7%，高质量发展新动能加速集聚。

抓实工作，力争实现全年精彩

近日，武汉市召开“拼抢实”提升季工作会，进一步吹响了下半年经济社会发展工作的号角。“打赢下半年，关键在三季度。”武汉市委副书记、市长程用文表示，全市上下要按照“一季度部署、二季度落实、三季度提升、四季度冲刺”工作要求，以“拼抢实”状态和作风，狠抓提升季工作，为实现全年精彩奠定坚实基础。

每月召开重大项目现场推进会、分区域开展项目观摩拉练……当前，武汉各级部门加大协调服务力度，大力推动京东方10.5代线、吉利年产15万辆乘用车等项目建成交付；围绕产业链重点企业和重点项目定点招商，着力延链强链补链，努力确保全年招商引资到位资金9000亿元以上，新开工亿元以上项目600个以上。

“今年力争全市投资增长12%以上。”刘新华说，下半年，武汉将继续统筹做好疫情防控和经济社会发展的各项工作，进一步完善市级重大项目保障机制。进一步转变作风，优化审批、简化流程，努力实现“拿地即开工”。强力推进全市项目落地和惠企政策落地专项整治，推动更多项目早开工、早见效。

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 11 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)