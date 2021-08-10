本报记者 翟钦奇

“轰隆隆”……内蒙古自治区兴安盟，地下100米，一条正在开挖的隧洞内，机器轰鸣、焊花四溅，一派繁忙景象。这里是内蒙古引绰济辽工程的建设现场。据介绍，这项工程是国务院确定的重大水利工程之一，总投资252.16亿元，建成后供水受益面积将达7.4万平方公里，受益人口约112万人。

“我们今年的主要任务是进行主体工程的施工。”引绰济辽供水有限责任公司总工办主任巩维屏告诉记者。作为工程建设主要技术人员，巩维屏的职责之一，是及时发现工程建设过程中出现的技术问题，并提出解决方案。他还记得，今年4月12日，在5号隧洞某段掘进过程中，突然出现大量涌水，致使隧道掘进机无法正常作业，被迫停工。

为了尽快恢复工程施工，巩维屏与各参建方技术人员一道认真研究，找问题成因，制定应对策略。“我们采取了洞内洞外注浆阻水的措施，之后洞内出水量明显减少。5月14日，掘进机终于重新开始作业。”

今年上半年，在投资的有力保障下，巩维屏和他的同事们解决了一个又一个难题，引绰济辽工程稳步推进。

“下一步，我们将继续积极协调监理单位、设计单位与施工单位，推动解决各项技术难题，在保证安全和质量的前提下，力保工程进度。”截至今年7月30日，引绰济辽工程已累计完成投资11.98亿元，今年计划还需完成10.02亿元。巩维屏说，“我相信，在大家的齐心努力下，下半年的工程进展一定会更加顺利。”

（李健萍参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 11 版）

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