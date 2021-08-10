本报记者 乔 栋

低矮的黑云压了过来，空气闷得紧。7层楼顶上，中国电信太原分公司网络发展部总经理助理刘明从梯子上爬下来，黝黑脸上流淌着汗珠。“在楼顶安装5G基站，需要根据实地情况沟通、设置铁塔高度和角度，一个上午，怎么也得爬小十趟。”

“新建基站复杂些，需要从选址、场地租用、设备匹配和优化等多个方面综合考虑。”刘明说，相对而言，在原有4G基站的基础上新增5G集成设备则“相对轻松”，“有了之前的基础，位置选择不需要再重新考虑，只需要安装后调试好、定期优化就行。”

上半年，为推进5G基站建设，刘明没少忙活。一台电脑，一个公文包，他常常步履匆匆走街串巷，快的时候，他一天能走十多个站点。

刘明眼前的电脑屏幕上，一张太原市下半年的基站建设“仿真图”已初现轮廓。图上密密麻麻标注着即将“诞生”的新基站，它们将为周边群众带来更迅捷的上网体验。

目前，5G建设的投资带动作用正逐步显现。在产业融合上，太原推动运营商与企业建立5G联合实验室，开展5G+机器人、5G+智能制造等应用研究，5G技术在智慧城市、智慧矿山建设中得到初步应用……数字基建有望成为太原城市竞争力的“新成色”。

每落成一座5G基站，刘明心中的成就感就增加一分。截至目前，山西累计开通5G基站2万余座，太原市累计开通5G基站4923座。刘明所在的公司今年规划建设1200个5G基站，目前已经完成70%。“‘高速路’修好了，人们的幸福感自然提升。”刘明说。

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 11 版）

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