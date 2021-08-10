投资将保持恢复性增长态势
2021年08月10日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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今年上半年，全国固定资产投资同比增长12.6%；以2019年上半年为基期，两年平均增速为4.4%，投资呈现持续稳定恢复的态势。
今年上半年，投资结构在不断优化。上半年，高技术产业投资两年平均增长14.6%，比一季度加快4.7个百分点；社会领域投资两年平均增长10.7%，比一季度加快1.1个百分点；民间投资两年平均增长3.8%，比一季度加快2.1个百分点。
国家统计局新闻发言人刘爱华表示，目前支持投资持续恢复的有利因素在不断增多。
市场活力逐步增强。今年上半年，41个工业大类行业利润普遍较快增长，七成行业盈利超过疫情前水平。资金保障比较有力。上半年，固定资产投资到位资金同比增长16.8%，增速超过投资增速。稳投资政策持续发力。6月份新入库的5000万元及以上的大项目超1万个，环比增长11.6%。
“下阶段，随着‘十四五’规划确定的一批具有战略性、基础性、引领性重大工程项目的部署实施和今年新增地方政府专项债券发行工作稳步推进，投资将继续保持恢复性增长态势。”国家统计局投资司司长翟善清说。
《 人民日报 》（ 2021年08月10日 11 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)
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