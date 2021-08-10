白之羽

今年上半年，强动能的高技术投资、补短板的社会领域投资，还有反映市场活力的民间投资增速同步加快，充分显示我国投资结构不断调整优化。

当前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资潜力巨大。同时也要认识到，资金是有限的，应努力避免“大水漫灌”式的低水平重复建设。要把钱用在刀刃上，不断提高投资的精准性和高效性。

要引导资金投入，加大投资补短板、调结构的力度，加快补齐农业农村、公共卫生等领域短板，扩大制造业设备更新和技术改造投资，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资；要引导资金投入到“两新一重”建设中，用精准投资形成供需互促共进的良性循环，实现“四两拨千斤”的带动作用。

目前支持投资持续恢复的有利因素在不断增多，相信随着各地各部门稳投资举措的不断落地，投资能够在强基础、增功能、惠民生等方面更好发挥支撑作用，为经济高质量发展提供更大助力。

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 11 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)