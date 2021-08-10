截至2020年底
人民币国际化指数增长54.2%
2021年08月10日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月9日电 （记者欧阳洁）中国人民大学国际货币研究所近日发布的《人民币国际化报告2021》（以下简称《报告》）显示，截至2020年底，人民币国际化指数为5.02，同比大幅增长54.2%，创下历史新高。
《报告》分析，人民币国际化指数大幅增长得益于人民币国际贸易计价结算职能继续巩固、人民币金融交易职能显著增长和人民币国际储备职能进一步显现。数据显示，2020年，经常项目下跨境贸易人民币结算金额达到6.77万亿元，同比增长12.09%，占我国对外货物和服务进出口总额的18.44%；全球范围内，国际贸易的人民币结算份额为2.91%，较上年提高了18.40%。目前已有超过75个国家和地区的货币当局将人民币纳入外汇储备。
《 人民日报 》（ 2021年08月10日 11 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)
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