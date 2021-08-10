本报记者 邱海峰

8月9日，国家统计局发布数据显示，7月份全国工业生产者出厂价格同比上涨9%。图为日前工人在山东省青州市一汽车制造企业生产线上作业。

王继林摄（人民视觉）

江苏省连云港市赣榆区近年来加大对外贸企业的帮扶，落实各项惠企政策，助力当地外贸企业有序生产。图为8月7日，工人在赣榆区沙河镇的一家塑料制品出口企业生产线上忙碌。

司 伟摄（人民视觉）

去年以来，全球经济的经历极不平凡：百年不遇的新冠肺炎疫情突然暴发，世界经济陷入第二次世界大战结束以来最严重的衰退。面对冲击，中国率先实现经济增长由负转正，2020年经济总量迈上百万亿元新台阶，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。今年以来，中国经济持续稳定恢复，上半年国内生产总值（GDP）同比增长12.7%。国际社会继续看好中国经济，世界银行、联合国经济和社会事务部等纷纷上调今年中国经济增长预期。

风险挑战之下，中国经济何以逆势突围？国际社会为啥频频投下“信任票”？“十四五”开局之年的“下半程”怎么干？未来发展形势如何？本报自今日起推出“中国经济为什么行”系列报道，回应热点问题，共同感受中国超大国内市场的潜力、高水平开放的红利，探寻中国经济强劲韧性背后的逻辑。

——编 者

最近，又一组经济数据密集发布：前7个月我国进出口同比增长24.5%，7月末外汇储备规模达到32359亿美元，7月份服务业商务活动指数升至52.5%，上半年全国规模以上工业企业利润同比增长66.9%……分析人士指出，最新数据进一步印证了中国经济持续稳定恢复、稳中向好的态势。当前，全球疫情仍在持续演变，世界经济复苏分化加剧。在此背景下，上半年GDP同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，凸显中国经济韧性。进入下半年，随着加快构建新发展格局、推动高质量发展，中国经济发展韧性还将进一步增强。

生产需求持续回升

4条生产线高速运转，每天2000多台扫地机器人装车发货——这是深圳家卫士工厂的日常景象。“今年以来，我们的生产和销售都保持了不错的增长。根据目前情况看，预计下半年产销增速均会进一步提高。”聊起公司经营状况，家卫士营销总监阙建龙信心满满。

企业经营向好是当前中国经济形势的生动写照。今年以来，统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到持续拓展和巩固，经济增长、就业、物价、居民收入等主要宏观指标处于合理区间，生产需求持续回升。

——“三驾马车”协同发力。上半年，社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%，最终消费支出对经济增长贡献率为61.7%，拉动经济增长7.8个百分点；资本形成总额对经济增长贡献率为19.2%，拉动经济增长2.4个百分点；货物和服务净出口对经济增长贡献率为19.1%，拉动经济增长2.4个百分点。

——生产经营持续好转。上半年，规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7.0%，较一季度加快0.2个百分点；规上工业企业实现利润总额42183.3亿元，同比增长66.9%，比2019年同期增长45.5%，两年平均增长20.6%。

——就业物价总体稳定。上半年，全国城镇调查失业率均值为5.2%，低于5.5%左右的预期目标；城镇新增就业698万人，完成全年目标任务的63.5%。居民消费价格同比上涨0.5%，低于3%左右的预期目标。

——居民收入恢复性增长。经济恢复促进了就业增加，带动了居民增收。上半年，全国居民人均可支配收入同比实际增长12.0%，两年平均增长5.2%，比一季度加快0.7个百分点，居民收入增长与经济增长基本同步。

“中国经济体现的韧性超出多数人预期，给全球产业链稳定提供了保障。”澳大利亚国立大学商业和经济学院副教授沈凯玲如是点评当前中国经济。

宏观政策有效实施

3万吨铜、9万吨铝、5万吨锌，日前国家粮食和物资储备局通过网上公开竞价销售方式，向市场投放第二批国家储备物资17万吨。加上此前的投放，今年已累计投放27万吨储备铜铝锌。

“储备投放释放了国家开展大宗商品保供稳价的积极政策信号，稳定了市场价格预期；同时，定向投放为中下游加工制造企业提供了补充库存的机会窗口，并降低了部分企业原材料成本。”国家发展改革委综合司司长袁达说，接下来，将继续分批组织开展铜、铝、锌储备投放，进一步缓解企业生产经营压力。

推动经济稳定恢复，政策支持不松劲。今年以来，面对疫情全球蔓延、大宗商品价格不合理上涨等风险挑战，一系列宏观政策有效实施：将2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制，加快落实减税降费、稳岗扩就业、金融支持实体经济特别是中小微企业发展等惠企利民政策措施，对实际种粮农民一次性发放200亿元补贴以应对农资涨价、全面降准释放约1万亿元长期资金支持实体经济……政策有力加持，给市场主体吃下“定心丸”。

企业预期稳，创新动力强。可抵抗12级强台风、创新采用钢梁超长耐久防腐涂装体系……8月6日，由中国铁建铁四院设计的新建福（州）厦（门）高铁泉州湾跨海大桥成功合龙，中国高铁即将迈入跨海时代。

窥斑见豹，今年以来重大创新成果接续涌现：“天问一号”探测器成功着陆火星，“海牛Ⅱ号”刷新深海海底钻机钻探深度世界纪录，“华龙一号”自主三代核电机组投入商业运行……

创新引领，新产业新业态新模式蓬勃发展。上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长22.6%，快于全部规模以上工业6.7个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长20.3%，快于整体经济增长7.6个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达23.7%。

俄罗斯中国分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫认为，近年来，中国不断加大科技领域投入，大力培养科技人才，自主创新取得长足进步和巨大成就。“中国政府陆续出台相关政策，鼓励科技创新，中国企业和人才的创新活力将竞相迸发。”

推动高质量发展

加大投资！格兰仕投入700多万元建成基于工业互联网供应链数字化平台，迪欧家具新建研发中心、智能化生产中心，井泰科技投资1000万元进行眼镜架生产线智能化技术改造……今年以来，广东中山企业纷纷在技术改造上增加投入，拉动上半年中山工业技改投资增长52%。为进一步助力企业技改，中山市工信局明确加大支持力度，将新纳入150个项目，并下达专项扶持资金。

成绩不俗，未来仍需努力。要做好宏观政策跨周期调节、挖掘国内市场潜力、引导企业加大技术改造投资、开展补链强链专项行动、坚持高水平开放、促进房地产市场平稳健康发展……日前，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，为下半年经济发展把脉定调。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为，在上半年经济稳中向好的基础上，“下半程”更要主动作为，确保如期实现全年目标，为“十四五”开好局起好步。当前，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，做好宏观政策跨周期调节有助于我们应对风险挑战，财政政策应更注重提升效能，货币政策继续助力中小企业和困难行业。通过打出一套“组合拳”，推动经济持续稳定恢复，增强后劲，实现更高质量发展。

国际社会也普遍看好中国经济前景。近期，世界银行将今年中国经济增长预期上调至8.5%，联合国经济和社会事务部从年初预测的7.2%上调至8.2%，经济合作与发展组织从7.8%上调至8.5%。“中国经济持续表现出异乎寻常的韧性。在维持较高经济增速的同时，中国仍有更多政策空间解决经济发展不平衡等深层次问题。”美国《华尔街日报》刊文说。

(责编：岳弘彬、郝江震)