付丽丽

原标题：全球滨海湿地台风防护价值首次实现评估

伴随着全球气候变暖，每年登陆我国的台风数量和强度逐年增强，但造成的经济损失和人员伤亡却逐年递减，最新研究给出了答案。来自中国科学院烟台海岸带研究所的刘欣研究员与国外科学家合作，首次在全球大尺度范围对滨海湿地进行了台风防护减灾生态功能价值评估与核算。相关成果8月7日发表于国际著名学术期刊《全球环境变化》上（Global Environmental Change）。

刘欣介绍，研究采集了自1902年以来71个国家由台风造成经济损失和人员死亡记录的1014次观测数据，使用台风扫幅计算方法，建立了贝叶斯环境经济模型，结果发现，全球现有滨海湿地每年能提供平均4470亿美元的经济防护价值，每年挽救4620条人员生命。

世界范围内，依据现有湿地的分布以及台风侵袭频率，在湿地减少经济损失方面受益最高的5个国家分别是美国（2000亿美金/年）、中国（1570亿美金/年）、菲律宾（470亿美金/年）、日本（240亿美金/年）和墨西哥（150亿美金/年）；在湿地挽救人类生命方面受益最大的5个国家分别是中国（1309人/年）、菲律宾（976人/年）、美国（469人/年）、印度（414人/年）和孟加拉国（360人/年）。

“值得一提的是，我国现有环境保护下的滨海湿地，无论是在减少台风经济损失还是挽救人类生命方面都排在世界前5名，这得益于近十年来我国政府保护滨海湿地的国策。”刘欣说。

滨海湿地被公认为天然的防护带，通过减缓台风风速、吸收波浪能量等，在台风防护减灾方面的作用不可小觑。但由于缺乏真实的买卖交易市场，科学家们一直无法对其为人类提供的这种台风防护减灾服务合理定价。直到2008年，有生态经济学家分析了美国34例台风灾害数据，提出了对数线性模型评估滨海湿地的台风防护减灾生态功能价值。

随后，这一方法得到了广泛认可并在多国推广应用。伴随着遥感卫星全球覆盖能力的不断提高，大数据时代的到来让科研人员有了整合资源的契机，实现了首次全球大尺度范围内基于长时间序列的滨海湿地台风防护减灾生态价值评估。

(责编：赵超、陈键)