原标题：70兆帕冬奥配套加氢站投入使用

在加氢站内，工作人员身着防静电服，待人体释放报警器语音播报正常后，进入加氢区域。此时，一辆白色国产氢能源大巴车缓缓驶入中关村延庆园加氢站，工作人员拿下加氢枪对准氢能源车70兆帕车载气瓶加氢口，此时，氢能源车在红外通讯检测正常后，开始向大巴车输送氢能源，整个过程仅用了半个多小时。

近日，记者在中关村延庆园氢能产业园采访时看到，园区二期项目冬奥配套加氢站（70兆帕）投入使用。这标志着氢能产业园加氢站项目加氢能力和服务水平实现跨越式提升，进一步提高了对冬奥氢燃料车辆用氢的保障能力，对氢能在国内交通领域的应用具有示范意义。

据悉，2019年12月，中关村延庆园加氢站开工建设，2020年7月建成35兆帕加氢站，10月通过验收并投入使用。2021年6月30日，完成70兆帕加氢站项目设备调试，建成投产。自此，中关村延庆园加氢站完成项目扩建，成为北京市第一座具备70兆帕加氢能力的加氢站，也是科技部“科技冬奥”重点专项——“氢能出行关键技术研发和应用示范”第一个完成建设任务的加氢保障项目。该项目自今年4月10日开工，经过两个多月的紧张施工顺利建成投产，以实际行动助力北京2022冬奥会。

从35兆帕到70兆帕，中关村延庆园加氢站实现了续航里程、全站供氢能力、加氢安全性、智能化程度的“四大跨越”，每次加满70兆帕氢能可支持氢能源车行驶约500公里，70兆帕加氢站每天可为60辆到100辆大巴车，或200辆中小型客车补充氢能。同时，70兆帕加氢站采用的国际通用的红外通讯协议，可实现加氢过程的自动检测、自动控制、 自动计费、扫码付款、智慧调度等功能。

“‘四大跨越’来自加氢站技术上的升级，70兆帕是国际先进的水平，设备更先进，氢气压力更大，使单位体积的充氢量大大提高。”中关村延庆园加氢站项目经理、站长王云龙说，“下一步，我们将按照北京冬奥组委、‘科技冬奥’课题组要求，积极配合冬奥会各类氢燃料车辆开展示范运营，服务‘绿色冬奥’、服务北京市和国家电投集团氢能科技创新，探索绿色氢能技术应用，攻克产业发展‘卡脖子’关键技术。”

(责编：赵超、陈键)