8月9日，拼多多、中国农业大学、浙江大学联合宣布第二届“多多农研科技大赛”正式启动。比赛将邀约全球青年农业科研团队加入，利用前沿的营养科学、精准农业等技术，在6个月内挑战种出高品质、高产量的番茄，并在关键营养元素指标上进行考核。本届大赛总奖金池超过100万元人民币，将全部用于支持优胜参赛团队。

“多多农研科技大赛”是由拼多多发起的一项农业科技创新竞赛，旨在唤起全球青年农业科技工作者参与，探索更加本土化的食品和农业解决方案。来自多家研究机构及农业企业的专家将担任评委并为参赛团队提供指导，专家团队将为比赛提供本地化支持。

去年的首届比赛，青年科学家们利用作物生长模型、卷积算法等AI技术提升产量。同时，两支决赛优胜的参赛队伍开始探索商业化运营，将科研成功应用在更广袤的田间地头。今年的比赛提出了更高目标——既要“种得多”，还要“种得好”。选手们需要利用传感器、光谱、算法模型等，探索种植出更高产量、更高品质的农作物。大赛将为进入决赛的4支队伍分别提供一个独立温室及对应的环境控制应用接口。队伍可以远程调节温室内的水肥、光照、二氧化碳等生长环境要素实现无人种植。最终成果将由专家团队和第三方实验室进行测定。

当前，大赛的招募正在进行中，截止日期为9月9日。选手可通过大赛网站https://smartagricompetition.com/register报名。满足条件的团队将被邀请参与初赛，并在专家团面前展示创意与方案，得分最高的4支队伍将进入决赛。同时，大赛主办方将密切关注能够带来革新性成果的团队，并寻求在更多农业产区落地数字化方案的可能性。

种植与营养研究是拼多多在农业和食品技术领域正在开展的众多探索之一。拼多多高级副总裁朱健翀表示：“中国和全球农业进一步提升的主要动力来自前沿技术的开发和应用。拼多多作为全国最大的农产品上行平台，致力于搭建一个‘更开放、更前沿、更实用’的农业科技创新平台，激发全球农业科研工作者创造出更多突破性成果。”

中国农业大学副校长田见晖教授表示，希望多方共同参与的多多农研科技大赛成为科技创新提升土地产出率、劳动生产率的现代农业科技示范平台，为农民增收致富提供新的路径。

浙江大学生物系统工程与食品科学学院院长何勇教授表示：“中国的农业产业正发生巨大变化，催生更多新型农业经营主体的同时，数字技术、前沿的农业和食品技术将推动传统农业一步步迈入领先的现代农业。我们希望通过这一比赛，鼓励更多科技力量推动中国农业加速发展。”