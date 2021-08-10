莫洁

原标题：环保服务机构造假乱象亟须整治

日前，有媒体报道称，中央生态环境保护督察组近期向云南、河南、广西等地反馈督察情况，其中第三方环保服务机构参与弄虚作假的案例引人关注。通过围隔稀释，干扰国控水质监测点采样环境，造成水质改善假象；为了让数据好看，化工园区污水处理厂运营方在尾端投加化学药剂；环评机构层层转包业务、凭空捏造报告等，各种“花式炫技”让人瞠目结舌。

尽管在此之前，环保服务和监测造假案件就曾多次被曝光——就在前不久，生态环境部通报多起干扰国控断面水质数据案，但从现实看来，行业内那些涉嫌违法违规的企业并没有要悬崖勒马的意思。被曝光的个案当然要严肃处理，以儆效尤，但同类案件的频发也提醒我们，对该问题的反思不应止步于此，对造假乱象亟须系统整治。

第三方环保服务机构缘何要冒险造假？这当然是商业利益驱动使然。当第三方服务机构与作为甲方的建设单位签订了相关合同，那么就意味着前者接受了甲方的购买服务。对于环保服务机构来说，让甲方满意自身服务似乎是理所当然的事情。不过问题就在于，在常识看来坚持公共价值取向和专业独立性的服务，可能并不是甲方所满意的服务。换句话说，甲方所满意的，只是满足自身需要、符合自身利益最大化的服务，哪怕服务的提供有悖道德与法律。

在一个监管到位、良性竞争的市场，为了一味满足甲方需求而牺牲自身公信力和专业独立性的企业，或难有立足之地。但在一个监管缺位、市场失灵的市场里，最常上演的就是“劣币驱逐良币”。当前，环保服务机构大量出现，但水平参差不齐。激烈的竞争让环保监测及服务成为名副其实的市场“红海”，哪家机构提供的服务“省心”“省力”还省钱，哪家机构就能得到甲方更多的青睐，继而占据更大的市场份额，获取更多的经济利益。加之相关监管的缺位以及较低廉的违法成本，一些环保服务机构愈加有恃无恐，盲目追求经济利益，环评造假，不惜成为环保违规企业和机构的帮凶。

环保卫士变“护污保镖”，满足了畸形市场中买卖双方的利益需求，但环境质量背后多以集体面貌出现的公众利益却被损害了，而且面对购买服务的买卖双方，想要维护公共利益的公众似又处于弱势地位。要想维护公共利益、让环保服务领域实现良性竞争，加强事中、事后的监管刻不容缓，而这也是深入推进“放管服”改革的题中应有之义。

要增加对违规企业和个人的惩处力度，提高其违法成本。过去囿于适用法律依据的不足，相关处罚难有威慑力，现今这一情况有了较大改观，环境监测造假已于今年3月起入刑，其在司法实践中的尽快适用将起到有效的警示作用。为了堵住违法公司换个“马甲”继续造假的漏洞，还应在处罚公司的同时对相关责任人进行相应惩处，通过信用管理或“黑名单”等制度，让有职业污点的企业和个人在行业内寸步难行。

与此同时，有关部门还应厘清权责边界，无缝衔接监管链条各环节，在人力资源、技术支持等各方面做好保障，不断完善对该领域的规范和管理制度，切实打击低价恶性竞争等乱象，净化市场生态。公众和舆论的监督作用也应得到重视，创造条件和途径让公众和社会参与其中。说一千道一万，关键还在于落实，唯有如此才能摆脱“一放就乱”的困境，实现“放管服”的改革初衷，为建设美丽中国提供有力支撑。

（作者：莫洁，系媒体评论员）

(责编：赵超、陈键)