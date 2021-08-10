敖 蓉

原标题：698万人新增就业是如何实现的

今年上半年，城镇新增就业698万人，完成全年目标任务的六成；全国城镇调查失业率从2月份的5.5%，逐步回落至6月份的5%，失业水平逐步恢复到疫情前水平；二季度100个城市公共就业服务机构市场求人倍率为1.58，劳动力市场需求增加。

专家认为，上半年我国就业成绩单来之不易，但仍需清醒地看到困难和挑战，今年就业压力依然较大，就业形势之所以保持总体稳定，得益于经济恢复的有力支撑，得益于就业优先政策持续发力。

稳住就业基本盘

“今年上半年城镇新增就业人数比去年同期多134万人，新增就业人数大幅增加，数据对比是就业持续改善的主要依据。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣表示。

全国城镇调查失业率有相同的表现。数据显示，3月份城镇调查失业率为5.3%，6月份回落到5%，均低于5.5%左右的控制目标，比去年6月份降低了0.7个百分点，也低于2019年6月份的5.1%。莫荣认为，“城镇调查失业率已略好于正常年份，反映出就业工作成效，就业形势稳中加固。”二季度末，全国城镇登记失业率为3.86%，较一季度末回落0.08个百分点，也证明了这一点。

从统计数据映照到不同就业群体，也显现出就业基本稳定的态势。当前，909万高校毕业生就业形势保持总体平稳，农村劳动力外出务工规模延续增长态势，脱贫劳动力务工总量3063万人，已完成全年目标任务的101.5%。

就业持续改善的基础是宏观经济稳中向好。我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续显现，经济持续稳定恢复、稳中向好，有力拉动了就业复苏。“上半年宏观经济运行良好，有力支撑了就业增长的基本面。”中国人民大学劳动人事学院副院长赵忠说。

此外，上半年就业成绩单的取得，也离不开宏观政策的全面发力。莫荣表示，积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策共同发力，我国稳就业保民生工作取得显著成效。特别是今年一系列通过保市场主体来保就业的稳岗增岗措施，稳定了预期，稳定了市场，稳定了就业。

广开门路放手干

“1家私营企业能够带动10个以上劳动者就业，1位个体工商户能够带动3至5人就业，从今年上半年的情况来看，市场主体的增长速度比较快，为劳动者提供了更多就业岗位。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授李长安表示，从中央到地方，各级政府为拓宽市场化就业渠道频频推出实招，促进了创业带动就业，取得良好效果。

自主创业者、个体经营者和小微企业能享受到贷款、补贴、税费、场地等组合政策的扶持。其中，给予创业担保贷款及贴息政策支持（个人贷款额度提高到20万元，小微企业提高到300万元），对符合条件的还可给予一次性创业补贴、税收优惠等政策扶持；在政府投资开发的创业载体中安排一定比例场地，免费向重点群体提供。

门槛降了，很多职业有了不少变化，求职者有了更多选择。今年以来，调饮师、食品安全管理师、碳排放管理员等18个新职业信息发布。个体工商户在指定场所和时间内销售农副产品、日常生活用品或从事便民劳务活动符合条件的，免予办理营业执照。

服务多了，大中城市联合招聘、“春风行动”“百日千万网络招聘行动”等系列就业服务活动提供岗位需求上千万个。5月份以来，“百日千万网络招聘行动”在全国各地推开，每周大量发布不同就业群体的岗位信息，360行的求职者，行行都能找到自己对应的岗位信息。

“人社部等部门根据各个重点就业群体出台的专门帮扶措施，起到了很好的效果。”赵忠表示，“比如高校毕业生，是国家培养出来的高素质人才队伍，但是在劳动力市场中经验尚浅，如果社会外部的力量多给一些帮助，就能让他们更好地适应职场的需求。”

高质量就业谋长远

当前，就业市场存在岗位需求和劳动力的供给不匹配的结构性矛盾，今年上半年出台了哪些措施来改善这种情况？

今年就业工作面临很多困难，近1500万需要在城镇就业的新成长劳动力中高校毕业生达909万人，如何引导青年人走上理想的岗位？“高校毕业生是就业工作的重点，他们代表了青年就业的状况。”莫荣认为，“我国大量的岗位还在制造业一线，我们今后的教育方式和用工制度要进行调整，以市场需求为导向，加大技能教育的培育力度，在上升通道上多给他们一些机会。在灵活就业方面，上半年法规政策制定上提出了明确的举措，这也对促进毕业生就业带来了利好。”

二季度以来，技术工人求人倍率保持在2左右，特别是企业对高技能人才的需求迫切。“十四五”开局之年，为把更多普通劳动者培养成技能人才，把更多技能人才培养成高技能人才，人社部推出“技能中国行动”，制定“新增技能人才4000万人以上”的总体目标，从技能人才工作的培养、使用、评价、激励各环节出发，全面提升我国技能人力资本水平。

“技术工人是我国高质量发展不可或缺的战略资源，今天这个观点得到了越来越多人的认可。”人社部职业培训专家、山东劳动技师学院原党委书记崔秋立说：“其中，技能激励行动从提升技能人才的社会地位和经济待遇着眼，打破成长进步的‘天花板’，营造‘崇尚一技之长，不唯学历凭能力’的良好氛围，让广大技能人才看到技能成才的奔头。”

职业技能提升行动成为今年稳就业保民生的亮点之一。专账资金补贴对象范围扩大到中高职院校（含技工院校）毕业年度毕业生，企业新型学徒制“拜师学艺”还有培训补贴，职业培训券可以让劳动者免垫付便捷享受职业培训服务。今年以来，高质量就业让技能的“含金量”不断提高，人工智能工程技术人员、无人机驾驶员、物联网安装调试员等新职业的薪资水平，让更多人渴望拥有一技之长。

(责编：赵超、陈键)