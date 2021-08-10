熊 丽

原标题：我国市场供需总体平稳

国家统计局8月9日发布7月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。7月份，CPI同比上涨1%，环比上涨0.3%；PPI同比上涨9%，环比上涨0.5%。

专家分析认为，今年以来，各地区各部门多措并举保供稳价，着力增加国内市场供应，合理引导市场预期，促进了市场价格总体趋稳，市场供需总体平稳。

CPI环比5个月首次上涨

“7月份，各地区各部门统筹做好疫情防控、防汛救灾和经济社会发展工作，积极落实保供稳价政策，市场供需总体平稳。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示。

从同比看，CPI上涨1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降3.7%，降幅比上月扩大2个百分点。食品中，猪肉价格下降43.5%，降幅比上月扩大7个百分点。非食品价格上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI上涨约1.7个百分点。

从环比看，CPI由上月下降0.4%转为上涨0.3%。其中，食品价格下降0.4%，降幅比上月收窄1.8个百分点。“7月份，CPI环比上涨0.3%，是近5个月以来首次环比上涨，剔除食品和能源的核心CPI环比涨幅0.3%、同比涨幅1.3%，均为2020年2月份以来的最大值，反映出近期居民消费需求稳中有升。”中国宏观经济研究院综合形势室主任郭丽岩表示。

分大类看，食品价格总体平稳，继续发挥物价“稳定器”作用。部分工业品和服务价格有所上涨，是当月CPI环比上涨的主要因素。受暑期出行旺季影响，飞机票、旅游、宾馆住宿价格环比分别上涨24.3%、7.3%、3.8%，将CPI环比涨幅拉升了0.2个百分点。

PPI呈高位震荡走势

7月份，受原油、煤炭及相关产品价格大幅上涨影响，工业品价格涨幅略有扩大。

从同比看，PPI上涨9.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。这一数值与5月份的峰值涨幅9.0%持平。其中，生产资料价格上涨12.0%，涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有32个，比上月增加2个。

据测算，在7月份9.0%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.1个百分点，比上月回落0.3个百分点；新涨价影响约为6.9个百分点，扩大0.5个百分点。

从环比看，PPI上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.6%，涨幅扩大0.1个百分点；生活资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.1%。

郭丽岩表示，能源类大宗商品价格上涨是主要原因。在国际油价上涨、迎峰度夏用煤高峰来临等因素影响下，煤炭开采、石油开采、石油煤炭加工业出厂价格环比分别上涨6.6%、5.9%、2.6%，对当月PPI环比涨幅合计拉升约0.35个百分点，是推动PPI环比上升的主要动力。

“也要看到，近一段时间有关部门对钢材、铜、铝等大宗商品采取的一系列保供稳价措施效果持续显现，黑色金属、有色金属冶炼加工业出厂价格连续两个月环比下跌。”郭丽岩表示。

物价将保持平稳运行

下一阶段，物价走势将如何表现？

CPI方面，光大银行分析师周茂华认为，国内疫苗接种推广面继续扩大，国内需求稳步恢复；猪肉需求改善，供需趋于平衡，猪肉价格同比降幅有望收窄；果蔬价格同比增长温和，以上因素将推动下半年物价温和走高。但需要留意的是，国内散发疫情以及季节性因素将对局部地区服务业和国内需求构成一定程度拖累。

近一段时间，部分地方出现汛情，有关部门和地方在全力组织防汛救灾的同时加强民生商品保供稳价工作，有力地保障了市场供应充足和价格基本稳定。郭丽岩表示，展望今年后期，居民消费领域商品和服务生产供应充裕，CPI保持平稳运行具有坚实基础，全年物价调控目标能够顺利实现。

PPI方面，郭丽岩认为，目前，国内煤炭相关增产增供措施开始见效，部分主产区产量实质性增加，“欧佩克+”原油将逐步增产，加之主要经济体也释放出货币政策调整信号，预计后期大宗商品价格难以持续上涨，我国PPI总体有望呈现高位逐步回落的态势。

“本月PPI与CPI剪刀差达到8个百分点，为有数据以来的新高，说明价格上涨从上游向下游传导不畅。”中国民生银行首席研究员温彬认为，整体上看，大宗商品价格上涨放缓或见顶回落，PPI有望保持震荡回落走势，年内CPI大概率保持温和走势。

温彬表示，宏观政策要做好跨周期调节，保持流动性合理充裕，继续做好大宗商品保供稳价工作，帮助中小企业和困难行业缓解原材料涨价对生产经营的影响。

(责编：赵超、陈键)