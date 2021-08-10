周雷

原标题：油气管道数据将实现“全国一张网”

从国家管网集团获悉，油气管道“工业互联网+安全生产”建设日前正式启动，到2023年，我国油气管道数据将实现“全国一张网”。

8月6日，由工业和信息化部、应急管理部、国务院国资委组织召开的“工业互联网+安全生产”油气管道行业试点启动会在国家管网集团总部召开。本次会议上，国家管网集团有关负责人介绍了油气管道行业试点建设方案，并与中国工业互联网研究院和中国安全生产科学研究院签署了战略合作协议。

作为我国运营管道里程最长、资产规模最大的油气管网基础设施运营企业，国家管网集团将联合中国工业互联网研究院和中国安全生产科学研究院，在有关部委指导下开展“工业互联网+安全生产”油气管道行业试点示范。

据悉，《方案》将“工业互联网+”与油气管道安全生产紧密结合，以提升本质安全为根本出发点，以建设工业互联网基础设施和智慧管网为主要抓手，计划利用3年时间建设油气管道“工业互联网+安全生产”管理平台，有效提升油气管道安全管控水平。未来，该平台还将打通企业广域网与互联网的数据通道，将管道行业工业互联网安全生产管理平台和大数据中心打造成为面向全国油气管道的服务平台，为国内、国际其他管道企业提供开放的数据标准、数据资产及工业APP资源池，实现油气管道数据“全国一张网”，赋能全国管道企业“工业互联网+安全生产”整体发展。

(责编：赵超、陈键)