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央行第二季度货币政策执行报告指出

上半年实体经济融资成本稳中有降

陈果静
2021年08月10日08:22 | 来源：经济日报
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原标题：上半年实体经济融资成本稳中有降

　　中国人民银行9日在2021年第二季度中国货币政策执行报告中指出，上半年，实际贷款利率稳中有降。

　　当前我国经济稳中向好，经济增速已基本回到潜在水平，金融对实体经济的支持力度稳固，货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，这说明从宏观上看我国利率总体处于合理水平，为经济平稳运行和高质量发展提供了适宜的利率环境。

　　前6个月，贷款加权平均利率为5.07%，较上年同期下降0.07个百分点，较上年全年下降0.08个百分点。其中，企业贷款利率降幅更大，前6个月企业贷款加权平均利率为4.63%，较上年同期下降0.16个百分点，较上年全年下降0.09个百分点，实体经济融资成本稳中有降。

　　与国际相比较，目前我国利率水平虽比主要发达经济体略高一些，但在发展中国家和新兴经济体中相对较低。从向企业发放贷款的实际利率水平看，中美两国主要商业银行基本相当。一季度，美国四家主要商业银行（花旗、美银、富国、摩根大通）贷款平均利率约为4.03%；我国四家主要商业银行（工、农、中、建）贷款平均利率约为4.04%。

　　下一步，人民银行将健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，持续释放LPR改革潜力，畅通贷款利率传导渠道，优化金融资源配置结构，巩固好前期贷款利率下行成果。同时，优化存款利率监管，保持银行负债端成本基本稳定，并督促银行将政策红利传导至实体经济，推动实际贷款利率进一步降低，确保小微企业综合融资成本稳中有降。

(责编：赵超、陈键)

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