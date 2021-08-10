佘 颖

原标题：云南白药的失误“实属不该”

云南白药生产、销售不合格口罩被处罚，再次为口罩市场安全问题敲响警钟。云南白药的道歉有两个“实属不该”，一是内检居然没有防住不合格产品出厂，二是没有主动公布不合格口罩生产批次相关信息。

近日，云南白药发布了一则道歉信，解释了自己因生产、销售不合格口罩被处罚的情况，称是因为口罩的原料熔喷布材质局部不均匀所造成的。

道歉信表示，虽然该批次口罩其他的技术标准都合格，没有影响到主要性能，但通气阻力不符合规定的参数，会影响到佩戴时的呼吸感和舒适度，给消费者带来不便。同时，云南白药还强调该批次口罩已经被召回，并表示自己犯下这样原本可以避免的错误“实属不该”。

监管部门7月29日做出处罚决定，加上送达时间，云南白药8月7日道歉，口罩也没有重大质量问题，就是戴上比较憋。按理说，取得消费者原谅应该不难。

但是，网友几乎一边倒地表示“不接受”。有的质疑，“要把好原材料的质量关。云南白药是大型药企，出现如此失误怎么说得过去？”有的不解，“企业内部没有检测吗？”有的追问，“对于使用者的赔偿呢？”

这些质问，每一条都直戳心窝子。从目前的信息来看，云南白药的道歉还有两个“实属不该”，少了诚意。

行政处罚决定书显示，这批口罩一共生产了9.6万只，内部检验了170只都“合格”。但今年3月，这批口罩却在浙江台州九州通公司销售过程中，被当地检出不符合云南的“滇械注准”。

作为一家以品质出名、备受消费者信赖的医药企业，在有明确检验标准的前提下，内检居然没有防住不合格产品出厂，这是云南白药的第一个“实属不该”。

3月23日，收到云南的复检不合格报告后，云南白药主动从经销商处召回了未销售的3.5万只口罩。另外，台州市监管部门依法没收了九州通公司库存剩余的3.3万只口罩。隐患看似堵住了。

问题是，一共9.6万只不合格口罩流入市场，还未销售的只有约6.8万只，其余2.8万只已经被消费者买走。不管口罩主要功能是否受到影响，负责任的做法应该是公布不合格口罩批次，让消费者获知产品真实信息，并决定继续使用还是退货退款。这是法律赋予消费者的知情权与选择权。

遗憾的是，云南白药没有主动公布相关信息。很难找到消费者，这是事实，但悄没声地一句不提，让消费者蒙在鼓里，这是云南白药的第二个“实属不该”。

近期国内有些地方相继出现境外病例关联的本地疫情，警示人们必须毫不放松地抓好疫情防控，戴口罩正是举措之一。口罩憋气，容易导致佩戴者不愿意按要求佩戴，不利于疫情防控。希望云南白药能从此次处罚中吸取教训，进一步强化确保产品质量的机制措施，用过硬的产品质量守护好群众身体健康。

此事再次为全国口罩市场的安全问题敲响警钟。一年多来，口罩产量暴涨，一度供不应求，有部分杂牌口罩在市场上流通，特别是某些电商平台、直播间销售“三无”口罩产品。前几天，江苏公布了一批“三无”口罩案例。监管部门应加大打击力度，让消费者安心戴着口罩，做好安全防护。

(责编：赵超、陈键)