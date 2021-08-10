熊 丽

原标题：呵护好中国经济“毛细血管”

今年以来，我国中小企业运行状况良好。下半年助力中小企业持续恢复，既要着眼当前解决“急难愁盼”问题，又要着眼长远为中小企业发展创造良好环境。

国家统计局发布的7月份制造业PMI显示，与大型企业相比，中小型企业景气度有所回落。其中中型企业PMI为50.0%，位于临界点；小型企业PMI为47.8%，比上月下降1.3个百分点，低于临界点。作为经济运行的重要先行指标之一，从PMI指数中可以看出，促进中小企业持续恢复仍需予以高度重视并付出艰苦努力。

量大面广的中小企业是中国经济的“毛细血管”。中小企业和民营经济高度重叠，是保市场主体、保就业的主力军，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节，也是构建新发展格局的有力支撑。充满活力的中小企业，多样性、差异化的经济生态，是我国经济韧性最重要的保障。

中小企业好，中国经济才会好。2020年新冠肺炎疫情发生以来，我国将保市场主体作为重中之重，财政、货币、就业政策都围绕市场主体，紧扣企业最关心、最直接、最现实的难题，通过“实打实”的减税降费让利和金融支持等多项政策，帮助企业纾困解难，去年全年新设市场主体2500万户左右，实现逆势大幅增长。今年上半年，全国日均新设市场主体同比增长超过25%。

今年以来，我国经济持续稳定恢复，为中小企业运行状况的改善创造了良好条件。但是，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻。国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，行业、区域和企业之间的结构性分化仍在延续，需求持续恢复仍受到制约，原材料价格大幅上涨对下游行业特别是中小企业的成本冲击持续显现，产业链供应链也还存在短板弱项。

日前召开的中央政治局会议在部署下半年经济工作时指出，要“助力中小企业和困难行业持续恢复”。呵护好中国经济的“毛细血管”，既要着眼当前解决中小企业“急难愁盼”的具体问题，帮助中小企业恢复元气；又要着眼长远为中小企业发展创造良好环境，为它们的成长壮大增添动力。

部分中小型企业在调查中反映，近期原材料成本上涨、订单减少、回款压力加大等问题突出，企业生产经营承受较大压力。宏观政策要保持连续性、稳定性和可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度。在着力缓解中小企业融资难、融资贵的同时，继续做好保供稳价，加强中小企业合法权益保护。

创新离不开中小企业，也给中小企业发展提供了更多机会和更大空间，“十四五”时期，我国将带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。一方面，要继续深化改革改善营商环境，让中小微企业在公平竞争中有更多选择和成长空间。另一方面，企业自身也要紧盯提升创新能力和专业化水平的目标，加强自主创新，坚持专业深化，战胜各种挑战，真正实现高质量发展。

(责编：赵超、陈键)