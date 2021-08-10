李芃达

原标题：新型二极管未来可期

目前，Mini LED背光技术已相对成熟，LCD产能优势比较明显，两者结合将拥有良好的市场前景。Mini LED背光产业化目前有不同的技术路线和解决方案，亟待市场验证。

前不久，苹果发布了新款平板产品iPad Pro。这款产品搭载了Mini LED背光显示屏幕，吸引了人们对于Mini LED背光技术的关注。此外，三星、TCL等企业也陆续发布了搭载Mini LED背光的高端电视，华为也在上个月发布其首款Mini LED背光智慧屏。

Mini LED又称亚毫米发光二极管。它作为背光源应用于液晶显示器，有上千颗灯珠进行分区调光，可以大大提升显像质量。

“2021年是Mini LED大规模商用的元年，未来5年是快速发展期，预计到2025年全球用于电视、电脑等的Mini LED背光产品将超过7000万台。”华为终端有限公司终端标准产业副总裁孙瑞囡说。

业界很多人将2021年定义为Mini LED大规模商用元年。第三方机构Arizton预测，2021年至2024年，全球Mini LED市场规模将从1.5亿美元增至23.2亿美元，其间每年同比增速均超过140%；恒盈资产则认为，未来几年Mini LED在显示上的应用将会是从0到1的爆发式增长。

“未来，Mini LED背光产品有机会占据电视市场5%至10%的份额，达到1000万台至2000万台的规模。”TCL华星首席运营官赵军告诉记者，Mini LED背光技术将大幅度提升液晶显示器（LCD）的对比度，以较低成本实现更细腻的画面。目前，Mini LED背光技术已相对成熟，LCD产能优势又比较明显，两者结合将拥有良好的市场前景。

由于Mini LED技术可以对屏幕进行多分区背光局部调控，能够满足电竞显示器的高对比度需求，因此电竞屏市场也是Mini LED未来发展方向之一。在日前举办的中国国际数码互动娱乐展览会与第三届国际显示博览会上，TCL华星也推出了多款Mini LED曲面电竞屏。“我们的电竞屏是在Mini LED基础上，搭载了HVA面板技术，具有更高穿透率、对比度和更大视角、更快响应速度，同时也降低了能耗。”

虽然进入电竞屏领域较晚，但赵军对新赛道的竞争充满信心：“我们将电竞屏视为显示器业务的主战场，今年上半年，我们在电竞显示屏的市占率是全球第二，下半年有望成为全球第一。”

此外，今年4月TCL收购了三星苏州工厂，并更名为苏州华星。据介绍，该工厂是三星生产电竞屏产品的主要工厂之一。“苏州华星是全球唯一可以使用0.38mm玻璃基板做显示面板的工厂，玻璃越薄越容易弯曲，这对曲面电竞产品而言是一个得天独厚的优势。这次并购还保留了三星的模组厂，增强了切割、模组等生产线中后端能力，提升了曲面屏等高端商显产品的竞争力。”在赵军看来，在三星先进工艺的加持下，有望将苏州华星打造成全球技术领先的电竞面板工厂。

早在2011年就开始进行Mini LED基础技术研发的TCL华星，是国内较早实现Mini LED屏幕量产的企业之一。TCL华星副总裁赵斌透露，目前公司主要为全球合作伙伴提供Mini LED背光、模组和面板的解决方案，基于玻璃基板的Mini LED产品也将在明年陆续推出。

此次展会上，京东方相关负责人透露，公司将在保证量产交付品质后，进一步降低生产成本，使Mini LED背光液晶屏在各个领域都有大规模应用。

近日，在中国电子视像行业协会组织下，由华为、创维、海信、康佳、TCL华星、京东方、三星、长虹等参与制定的《Mini LED背光液晶电视测试方法》《Mini LED背光液晶电视技术要求》发布，旨在促进Mini LED背光显示产业良性发展。

“Mini LED背光产业化目前有不同的技术路线和解决方案，到底哪条路能走得通仍需市场验证，业内要有更多耐心去应对量产中遇到的挑战，当然市场前景非常美好。”瑞丰光电子股份有限公司副总裁裴小明说。

(责编：赵超、陈键)