李华林

原标题：“币圈”须持续“缩圈”

近日，中国人民银行举行的2021年下半年工作会议上提到，督促指导平台企业对照监管要求全面整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势。紧随其后，人民银行上海总部表示，将持续防范虚拟货币交易和ICO代币发行风险，督促新发现违规业务整改。

监管层再次释放出强监管信号，原因在于近期虚拟货币投机炒作活动又有所抬头。自7月下旬以来，比特币价格出现接连上涨，从2.9万美元一度突破至4.2万美元，创5月以来新高。“3年内比特币有望突破10万美元”“比特币被市场低估，未来10年将涨到70万美元”等高调喊话在社交媒体上此起彼伏。卷土重来的又一轮“币圈”热潮，亟待监管发力降温。

对于虚拟货币交易炒作问题，我国监管部门的态度一直鲜明且坚决。早在2013年，央行等五部门就联合发布通知指出，虚拟货币不是由货币当局发行，不是真正意义上的货币，不能且不应作为货币在市场上流通使用。央行等七部门2017年曾联合发布公告叫停各类代币发行融资，并开展专项整治。今年5月以来，针对虚拟货币暴涨暴跌、乱象丛生等情况，监管部门迅速出击：一方面切断金融机构、支付机构参与虚拟货币市场的交易通道，另一方面对境内挖矿活动进行清理整顿，全方位浇灭虚拟货币炒作的“虚火”。

对虚拟货币示以铁腕，是为了帮助投资者认清炒作虚拟货币背后的高风险，坚决防范个体风险向社会领域传导。当前虚拟货币已成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具，大量投机分子参与其中，通过价格操纵，吸引不明所以的普通投资者入场，最终目的是“割韭菜”。与此同时，为躲避国内监管，虚拟货币交易炒作行为“绕道”境外、避开银行支付体系，不仅有可能影响到金融安全和社会稳定，甚至还可能给国际货币和支付清算体系等带来风险。

即便在监管的重压下，近两个月虚拟货币炒作热度有所降温，多个交易平台宣布暂停中国境内服务，一些“挖矿”企业将设备搬至海外，知名“币圈”大佬宣布退圈，但依然有一些平台机构和投资者抱有观望心态和侥幸心理，蛰伏在“圈内”，随时准备伺机出动。

对虚拟货币交易炒作保持高压态势，就是要打破这种幻想，不留任何投机炒作之机。对参与虚拟货币交易的平台和机构，发现一起，查处一起，铁腕执法；对利用虚拟货币从事洗钱、走私等违法犯罪活动的责任主体，发现一例，惩治一例，增强整治的威慑力；对转移至场外、地下的隐形交易，要加强跨境监管合作，提高账户识别和追踪能力，用穿透式监管让违法犯罪活动无所遁形。

公众也应该看到，虚拟货币绝非一本万利的投资产品，要增强风险意识，树立正确的投资理念，远离相关交易炒作活动，还可以主动参与到整治中来，及时举报相关违法违规线索。只要形成整治虚拟货币炒作的强大合力，“币圈”也将持续“缩圈”。

(责编：赵超、陈键)