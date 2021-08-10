敖蓉 梁婧

原标题：技能人才“画像”来了，像你吗

2021年5月17日，在浙江省金华市示范性实践基地，农业职业技能竞赛选手进行拖拉机机组技术维护及常见故障诊断排除作业。胡肖飞摄（新华社发）

今年上半年，我国城镇新增就业人数698万人。这一数据的背后是我国就业形势整体持续改善，稳中加固。在看到成绩的同时，也不能忽视就业结构性矛盾依然凸显。国家统计局数据显示，6月份，16岁至24岁城镇青年调查失业率为15.4%，环比上升1.6个百分点。

如何破解就业结构性矛盾，实现高质量就业，近几年，国家推出了多个促进就业政策。近日，为了在“十四五”时期形成一支能够基本满足我国经济社会高质量发展需要的技能人才队伍，人力资源和社会保障部启动“技能中国行动”，力图破解就业结构性矛盾，改善技术工人短缺问题。

“卡脖子”行业最缺人

现在企业普遍反映缺人，都在说就业结构性矛盾，招聘时这种感觉究竟有多强烈？智联招聘CEO郭盛对经济日报记者说：“根本招不到人，企业需要大量技术工人，求人倍率在1.8左右。特别是在‘卡脖子’的行业，芯片、集成电路、医药核心技术、新材料核心技术等岗位的结构性矛盾突出，高技能人才的求人倍率远远不止2，一个职位往往五六个月也等不到合适的人才。”

出现这种状况的原因是多方面的，主要原因是劳动者技能水平与岗位需求不匹配。尤其是高端产业的发展对人才要求越来越高，以前一个高技能人才可能1年至2年就能培养出来，现在至少是5年至10年。

同教育一样，就业也是一个面向未来的领域。我国迫切需要大量高技能人才以满足经济社会发展转型升级。“技能中国行动”的实施，就是实现高质量发展这盘时代棋局上的一次落子。中国劳动保障科学研究院研究员童天表示：“‘技能中国行动’针对技能人才队伍建设提出了一系列重大举措，从务实操作层面重点解决数量不足、素质不高、结构不优这三大问题，其中既有老问题，也有新问题，还要为技能人才在未来发展中赋予新内涵。”

从培养规模来看，“技能中国行动”结合技能人才特点、发展趋势、工作实际等进行了综合分析测算，提出了“十四五”规划目标，包括新增技能人才4000万人以上，技能人才占就业人员比例达到30%，东部省份高技能人才占技能人才比例达到35%，中西部省份高技能人才占技能人才比例在现有基础上提高2个至3个百分点。

人才队伍的扩容不仅体现在数量增加，更致力于健全技能人才培养、使用、评价、激励等方面的制度体系。“技能中国行动”将通过技能提升、技能强企、技能激励、技能合作等全流程的行动，将技能人才各项工作有机衔接、系统推进。人社部职业培训专家、山东劳动技师学院原党委书记崔秋立表示，从某种意义上讲这是用举国体制来加快高技能人才队伍的建设，来补上一些短板。

重新定义高技能人才

高技能人才培养与现实需求之间存在差距，应当如何看待这种矛盾？崔秋立认为：“我不主张把人才短缺的形势说得特别严峻，首先应该有一个基本的判断。”

经过20多年努力，我国整个技能人才队伍状况已经有了很大改善。通过顶层设计、制度建设、政策供给等方面持续推进，20年前高技能人才队伍只占技能人才队伍的4%，现在能占到20%以上，已经有了很大改善，总体上和发达国家的差距在缩小。“目前所谓的差距是从科技发展和企业技术进步的需求来研判的，传统意义上以操作为主的技能人才，现在来看并不能适应高质量发展要求，我们更需要复合型技能人才和知识型技能人才。”崔秋立说。

产业转型升级需要技能人才转型升级。与理论知识相对有限的传统技能人才相比，如今产业链供应链现代化水平、发展战略性新兴产业和数字经济等对人才的要求已经发生改变，只有更高水平的技能型人力资本才能适应创新发展的要求。童天为未来的技能人才画了一幅“画像”：“既有扎实的理论知识又有精湛的专业技能，既可以解决复杂的技术问题还具备创新能力，我将其总结为‘知行兼具’‘一专多能’和‘创新创造’的新型技能人才。我国高新技术领域就有这样的能人，专业技能扎实，本身还是研究生，深度参与企业核心技术攻关、重大项目招投标技术评审等工作。”

技能人才开发模式也要转型升级。童天说，未来技能人才的开发要具备一体化的特点，技能中国行动的实施就体现了战略层面的顶层设计和体制机制改革的全国一盘棋，还展现出各个业务模块的一体化，从技能人才的培养、使用、评价、激励各个业务线同时出发，互相之间又密切衔接，形成了一种全方位立体化的政策举措。

高位推动技能提升

“技能中国行动”的规划已经确立，关键要看技能提升、技能强企、技能激励、技能合作等20条具体措施如何落实。

技能提升行动将重点放在大力发展技工教育，大规模开展职业培训，实施国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程上。目前，人社部在组织实施职业技能提升行动、技工院校改革创新计划等多项具体工作中积累了丰富的经验。同时，2017年以来，人社部先后与湖北、云南、河南、山西等9个省份签署技能人才工作领域部省共建协议，创新开展技能立省、技能强省、技工大省等实践探索，积极推动技能社会建设。这些都为实施“技能中国行动”提供了实践基础。

今年3月，山西省14个战略性新兴产业集群“信息技术应用创新培训班”开班。目前，山西省正在推进的“人人持证、技能社会”建设围绕“十四五”转型出雏形目标要求，对接14个战略性新兴产业集群、农产品精深加工十大产业集群技能人才需求开展的定向职业技能培训已全面推开。据记者了解，山西省“人人持证、技能社会”建设将投入20亿元，大规模、多层次技能培训200万人，100万人将取得职业技能证书。今年预计将培训3万人。

企业作为市场主体，在人力资源配置中的决定性作用也应用到技能人才的培育中。“需要什么人？企业最清楚，要发挥企业主导作用。”崔秋立提出，“‘技能中国行动’就专门提到更广泛地动员企业参与其中，以企业为主导开展校企合作，加强产教融合，这样有利于技能人才队伍的建设。”

企业的作用不仅是提出需求，在技能激励和技能合作等方面，行业企业都将发挥重要作用。童天表示：“究竟给技能人才什么样的待遇，提升劳动者的工资议价能力，最终还是要落实到行业企业的人力资源开发工作上。‘技能中国行动’推行中国特色企业新型学徒制，推动企业开展大规模岗位练兵技能比武活动，支持企业自主开展技能等级认定都是为了更好地支持行业企业发展。”

(责编：赵超、陈键)