杨阳腾

原标题：“深房理”案为炒房客敲响警钟

立案调查“深房理”案件，充分说明了深圳打击违法违规炒房的力度和决心，向全社会传递了落实“房住不炒”、强监管严问责的高压态势不可能放松，涉房贷款实质性审查责任将进一步压实等强烈信号，同时也让炒房者丢掉幻想，莫存侥幸，须知违法违规操作必将面临严厉惩罚。

今年4月份，网民公开举报“深房理”违法违规炒房，引发社会广泛关注。深圳市多部门成立联合调查处理工作组，对“深房理”问题进行立案调查。近日，调查处理工作取得阶段性进展。

经初步查实，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外，还有部分中介涉嫌为“深房理”违法违规炒房提供便利。

据深圳市住建局介绍，现已查明“深房理”案件中有119人参与房产代持或众筹。按照规定，对上述人员3年内停止其在深圳购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格。其中有44人是深圳持牌房地产中介人员，因其为违法违规炒房提供便利，已被停止网签权限、纳入行业“黑名单”。

深圳银保监局已查明“深房理”相关人员涉嫌伪造国家机关公文、提供虚假资料套取贷款，以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为，共涉及住房按揭贷款、经营贷、消费贷等不同类别，问题贷款金额合计10.64亿元，其中涉及经营贷3.8亿元。

深圳市税务局目前已对“深房理”立案检查。经查，“深房理”存在隐瞒收入涉嫌偷逃税款问题。税务稽查部门将依法依规严厉查处“深房理”偷逃税款的违法行为，维护市场经济秩序，优化营商环境。

目前，“深房理”案件调查处理仍在进行中。联合调查工作组表示，深圳将坚决落实“房住不炒”定位、严厉打击各类投机炒房及以炒房为目的的变相非法集资的行为，对“深房理”案件一查到底、严惩不贷，切实净化市场环境。

“‘深房理’通过发布虚构买房案例，以不实宣传吸引会员，还教唆会员以‘假结婚’等方式规避购房政策，严重违背‘房住不炒’精神和公序良俗，造成严重的社会负面影响，应予以严厉打击。”广东省房地产行业协会专家宋丁认为。

从涉嫌罪名看，有非法集资、违规套取信贷资金进入房地产市场、隐瞒收入偷逃税款、规避购房政策、哄抬房价等违法违规问题；从查处对象看，除“深房理”直接关联人员外，还有相关小贷公司、融资担保公司、商业银行信贷人员等，关系错综复杂。

宋丁表示，监管部门还应进一步加强管控，扎牢制度“篱笆”，只有让违法违规者付出应有的代价，才能起到有效的震慑作用。

“立案调查‘深房理’案件，充分说明深圳打击违法违规炒房的力度和决心。”哈尔滨工业大学（深圳）党委书记、经济管理学院教授吴德林表示，立案调查“深房理”案件，一方面向全社会再次传递了落实“房住不炒”、强监管严问责的高压态势不可能放松、涉房贷款实质性审查责任将进一步压实的强烈信号；另一方面也让炒房者丢掉幻想，莫存侥幸，须知违法违规操作必将面临严厉惩罚，失信联合惩戒机制将让违法违规者寸步难行。

吴德林认为，在一系列房地产调控组合拳的作用下，深圳房地产市场已出现“量价并跌”的局面。可以预期，“深房理”案件的查处将深刻影响深圳楼市走向。同时，深圳房地产市场在全国具有风向标意义，深圳的举措也将给各地查处类似炒房乱象提供参考，有助于缓解大城市住房突出问题。

业内专家提醒，个人要自觉遵守法律法规，提高风险防范意识，对参与众筹买房、代持买房等风险保持高度警惕，应清楚“保本高收益”就是金融诈骗，警惕和防范房地产领域非法集资活动，保护个人财产免受侵害。

(责编：赵超、陈键)