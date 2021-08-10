康淼、董建国、林超

原标题：一窥“笔尖钢之问”背后的创新活力

宁德湾坞，福建青拓实业股份有限公司生产车间里，一批应用最新技术生产的环保易切削超纯不锈钢，被装车运往下游企业，将用于1.6毫米圆珠笔笔头的制造测试。

“笔尖钢被誉为不锈钢皇冠上的‘明珠’。国内笔尖钢市场一度被进口产品垄断。”青拓实业股份有限公司总经理孙勇伟说，能生产飞机汽车，却生产不了小小笔头的“笔尖钢之问”曾引起经济界极大震撼。

“我们以此为动力，不断加大研发力度。去年可用于制作2.3毫米圆珠笔笔头的笔尖钢在公司研发成功并实现量产，书写性能、耐腐蚀性能都达到了国际领先水平。最近，公司又研制了1.6毫米规格的笔尖钢，已进入最后的测试阶段。”孙勇伟说。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中提出“推进科技自立自强”。记者在福建基层采访发现，社会创新活力正在不断激发，一批具有前瞻性、战略性、领先性的科技成果不断涌现。

小小圆珠笔，笔尖看似简单，技术却很难：生产需要20多道工序，球座体里的5条引导墨水沟槽加工精度要达到千分之一毫米……

“这正是不锈钢生产领域最高精尖的考验。”青拓集团研究院长材开发部部长奚飞飞说，笔尖钢既要容易切削，加工时还不能开裂，微量特殊元素的配比及添加是关键。经过长期研发试验，青拓笔尖钢在耐腐蚀性和环保方面不断取得突破。

小小笔尖里的故事，是中国钢铁行业在科研上攻坚克难的缩影。作为世界上最大的圆珠笔生产国，中国在笔尖钢上却长期高度依赖进口。在青拓之前，太钢也自主研发成功2.3毫米规格的笔尖钢。

青拓集团党委书记钟盛江说，笔尖钢的突破是公司持续加强科技创新的成果。青拓集团研究院已拥有核心专利200多项，实现了一系列关键工艺和生产制造技术的重大突破。先进技术实力支撑下，青拓集团带动100多家上下游企业，形成极具竞争力的不锈钢产业全链条。

作为中国光学镜头领军企业，福建福光股份有限公司依靠持续不断的科技创新，行走在追“光”路上。

走进福光股份有限公司展厅，形状各异、琳琅满目的镜头令人叹为观止。其中，“定制产品”犹如“千里眼”，包含特种光学镜头及光电系统，广泛应用于“神舟系列”“嫦娥探月”等国家航天任务。“非定制产品”则如安防“卫士”，从实用性强的定焦镜头，到智能化自动聚焦的电动变焦镜头，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网等各个领域。

“唯有自主创新才能后来居上。”福光股份有限公司董事长助理侯艳萍说，通过自主创新，公司填补了多项行业技术空白，相关产品市场占有率持续提升，成为海康威视、华为等知名企业的主要镜头提供商。“我们将继续对标欧洲顶尖光学技术，加大科研攻关力度，争取早日实现赶超。”

从沿海到山区，从传统产业到新兴产业，创新引擎在八闽大地渐成燎原之势，成为引领经济发展的新型驱动力。数据显示，今年上半年福建高技术产业投资同比增长49.1%，两年平均增长23.0%；其中高技术制造业投资同比增长59.1%，两年平均增长27.1%。

“科技创新非一朝一夕之事，必须持久发力，把创新主动权牢牢掌握在自己手里。”福建省科技厅副厅长叶碧海说，学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，我们将继续围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，强化科技自立自强，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的技术创新体系，促进福建制造向福建创造转变。

(责编：赵超、陈键)