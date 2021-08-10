程婕张钦

原标题：未来人民币汇率双向波动将成常态

8月9日，央行发布《2021年第二季度中国货币政策执行报告》。报告重申，我国目前实行的以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度适合中国国情，应当长期坚持，这是人民币汇率双向波动的基础。人民银行各项举措综合发挥作用，人民币汇率双向波动成为常态，在合理均衡水平上保持了基本稳定。

报告指出，2020年以来，人民币汇率双向波动也反映了国内外经济周期和货币政策的差异。在全球一体化背景下，各个经济体之间的经济和金融相互影响，疫情防控和经济恢复存在时间差，货币政策也有不同操作，人民币汇率的双向波动反映了国内外经济周期不同步和货币政策的差异。

2020年，新冠肺炎疫情对全球经济造成冲击，我国加大宏观政策应对力度，稳健的货币政策灵活适度、精准导向，为我国率先控制疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长提供了有力支撑；2020年5月份开始货币政策逐步转向常态，而当时国际上疫情加速蔓延，主要经济体实行超宽松货币政策，人民币对美元和一篮子货币升值。2020年全年，人民币对美元中间价升值6.9%，升值幅度小于欧元，CFETS 指数上涨3.8%。2021年6月份美元对主要非美货币升值，而我国坚持实行正常货币政策，经济在潜在增速附近运行，当月人民币对美元汇率贬值1.4%，CFETS指数则保持平稳。

总的来看，人民币汇率双向波动是国内外经济形势、国际收支状况及国内外外汇市场变化共同作用的结果，合理反映了外汇市场供求变化，发挥了调节国际收支和宏观经济自动稳定器作用，促进了内外部均衡，扩大了我国自主实施正常货币政策的空间。

报告称，未来人民币汇率双向波动也将是常态，人民币既可能升值，也可能贬值，没有任何人可以准确预测汇率走势。下一步，要继续坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，合理使用货币政策工具，加强跨境融资宏观审慎管理，通过多种方式合理引导预期，引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

(责编：赵超、陈键)