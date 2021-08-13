本报记者 李 婕

今年1-6月，广西壮族自治区柳州市新能源汽车销售完成19.9万辆，产销两旺。图为8月12日，在柳州一家汽车企业，工人在新能源汽车生产线上忙碌。

黎寒池摄（新华社发）

安徽省合肥市瑶海区有效利用老工业厂房，将其打造成为文创艺术街区，并增设了“夜经济”主题游览休闲项目。图为日前游人在瑶海区长江180艺术街区的夜间市集购物。

解 琛摄（新华社发）

“营收利润双位数增长”“上半年中国区业绩亮眼”“中国市场需求提振全球业务”……近期，多个跨国公司发布上半年财报，在全球经济遭受疫情重创的当下，中国市场成为不少企业的“业绩担当”。

随着国民经济稳定恢复，上半年中国社会消费品零售总额同比增长23%。这背后，是消费复苏的蓬勃动能，更是中国大市场的巨大优势。强大的国内市场，既为中国经济发展带来可靠保障和有力引擎，也为世界经济提供增长之源、活力之源。

逐季改善，消费增长显韧性

寻常周末，北京一家商场刚开门不久，黄金店面收银台就迎来了排队的顾客。“古法金、文创金，价格合适，样式流行。”消费者热情走高，上半年，黄金首饰销量同比增长超六成。

才到饭点，商场餐饮层好几家店门口就有顾客领上了等位的号码牌。“防疫做到位，享用美食，心情舒畅。”信心回归，餐饮行业渐次复苏。上半年，餐饮收入同比增长48.6%，餐饮消费规模基本恢复至2019年同期水平。

从食品、服装、日用等生活必需品到家具、通讯器材、汽车等耐用品；从文化办公、化妆品、金银珠宝等商品零售到餐饮、旅游、交通等服务消费；从便利店、超市等实体店铺到网络销售，一项项数据不断向上攀升，消费市场呈现稳稳的复苏势头。

国家统计局数据显示，上半年社会消费品零售总额同比增长23%，比2019年同期增长9%，两年平均增长4.4%，市场销售逐季改善。“上半年，国民经济呈现稳中向好发展态势，消费市场复苏势头不断增强。”国家统计局贸经司司长董礼华说。

大家伙的“买买买”不仅提振了消费，更为经济增长创造充足动能。数据显示，上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到61.7%，内需对经济增长的贡献率达到80.9%。14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的强大购买力，继续成为中国经济发展的可靠保障和有力引擎。

“中国未来最大潜力是市场红利，中国对全球投资最大的吸引力之一是超大规模市场优势，是持续增长的巨大的国内需求。”中国国际经济交流中心总经济师陈文玲说。

产业升级，需求供给互动好

在线下线上逛一圈，不少消费者发现，今年家电产品“焕新快、品质高，当然均价也有所提升了”。

但更多人愿为质高价优的商品买单，高端家电销售热度不减。中国电子信息产业发展研究院报告显示，上半年，中国家电市场加速回暖，基本恢复至2019年同期水平。“我国地域广、市场大、消费层级丰富、购买实力强等特点，为家电市场持续发展提供了土壤。”报告分析。

需求牵引供给，供给创造需求。中国市场的优势，不仅在于规模之大，也在于需求之多元、容量之广阔、层次之丰富，为产业发展带来无可比拟的机会。

品质消费牵引产业升级。“5G手机挺走俏，进店消费者首先询问的都是5G机型。”北京朝阳一家手机专卖店营业员说。更智能、更健康、更绿色，各类品质化、个性化需求不断撬动供给，推动产业抢抓机遇。今年1-6月，国内5G手机出货量1.28亿部，同比增长达到100.9%，占同期手机出货量的73.4%。

广阔市场壮大新兴业态。截至今年7月初，中国快递业务量突破500亿件，接近2018年全年业务量。英特尔公司全球副总裁、中国区总裁杨旭说，中国市场规模巨大，消费者对创新产品包容度最高。

与此同时，更多品牌“沉”向蓝海，更多产业投向未来。百胜中国门店总数超1.1万家；星巴克在中国门店数量突破5000家……到三四线城市去，到县城小镇、乡村市场去，不少本土企业、跨国公司纷纷向“下”开拓，挖掘中国市场的深层潜力。

挖掘潜力，内生动力更强劲

消费复苏靠什么？还有一组数据不可忽视：上半年，全国居民人均可支配收入17642元，同比实际增长12%，两年平均增长5.2%，与经济增长基本同步。当前，中国人均国民收入超过1万美元，全面小康成色更足。

收入增加的同时，民生保障水平不断提高：上半年，全国养老金水平再次调涨，多地提高最低工资标准，困难群体基本生活保障进一步加强……种种利好，增加了消费的底气、市场的活力。

下半年如何继续发力？

不久前召开的中共中央政治局会议再次强调“做好民生保障”，会议同时要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。

政策把脉定调鼓舞人心。汽车业作为国民经济支柱性产业，是扩大内需、拉动消费的“大头”。今年以来，推进二手车异地交易登记跨省通办，开展新一轮新能源汽车下乡活动，汽车市场上半年各主要指标都已超过疫情前的水平。新能源汽车销量更是大幅增长，半年销售120万辆，接近2019年全年成绩。

“接下来发力方向很明确：支持新能源汽车创新发展，提升绿色大宗消费的带动作用；发挥我国消费市场梯度增长的优势，加快农村消费潜力释放；扩大投资规模，推动供给侧加快补短板，让供给和需求更好匹配，国民经济循环更畅通。”中国贸促会研究院副院长赵萍说，未来国内市场挖潜空间还很大，积极开拓，激发活力，我国经济发展内生动力将更强劲。

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