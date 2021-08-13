本报北京8月12日电 （记者贺勇）记者从北京市农业农村局获悉：北京市近日出台文件全面推行“田长制”，由各级党政负责人分别担任市、区、乡镇、村四级田长，对责任区内耕地和永久基本农田的监督管理与保护利用工作负责。

北京基本农田面积仅占市域总面积的6%。北京城市总体规划明确，耕地保有量不低于166万亩，基本农田保护面积150万亩。“田长制”实施的主要任务之一就是坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格落实耕地“非农化”6个严禁要求，严格规范永久基本农田上农业生产经营活动，永久基本农田不得种植草坪、草皮等用于绿化装饰的植物，不得种植其他破坏耕作层的植物。

预计到今年底，四级“田长制”责任体系全面建立，相关配套制度基本形成，工作格局基本确立。到2025年，“田长制”配套制度进一步健全，工作机制进一步完善，耕地数量保持稳定，永久基本农田科学合理布局、质量合格，利用水平明显提升。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 02 版）

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