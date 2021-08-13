本报北京8月12日电 （记者韩鑫）中国信息通信研究院12日公布今年前7月国内手机市场运行分析报告。报告显示，7月份国内手机出货量2867.6万部，同比增长28.6%，环比增长11.7%。1—7月，国内市场手机总体出货量累计2.03亿部，同比增长15.6%。

值得一提的是，7月，我国5G手机加速渗透，为市场增长主要驱动力，出货量2283.4万部，同比增长64.1%，环比增长15.4%，占同期手机出货量的79.6%。1—7月，我国5G手机出货量达到1.51亿部，同比增长94.3%，占同期手机出货量的74.3%。截至2021年7月底，国内市场5G手机出货量累计已达3.27亿部。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 06 版）

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