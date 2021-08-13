本报记者 张腾扬

“大爷，您女儿今天让我给您带了3斤肉，您在视频里跟她通个话。”说这话的是顺丰速运快递员郑纳，他负责河北省平泉市柳溪和黄土梁子两个乡镇的快递业务。

柳溪镇徐营子村徐国祥大爷老两口行动不便，女儿在外地打工。因此，女儿时常通过微信拜托郑纳来村里送货的时候，帮徐大爷代买一些水果、蔬菜或肉。

除了送件收件，最近一段时间，郑纳还有一个工作，就是跟村里的各个小卖部协商建立“快递驿站”。

想法虽好，但“怕麻烦操心，还要准备货架”“乡下小卖部就是几间民房，面积小”这样的回答不在少数。

“计件收取报酬，就近的可以送货到家，偏远的让本人来店里取件”“老百姓想向外邮寄东西，也可以通过小卖部这里扫码下单”“不仅方便大家，也能为小卖部增加人流量”。每到这个时候，郑纳就会谈效果、讲法子，帮店主打消顾虑。大部分情况下，效果都不错。

在平泉的广大农村，快递下乡已经不是件新鲜事儿。根据国家邮政局的要求，从去年开始全面部署快递进村，主要是邮政快递企业以多种合作方式在行政村设立快递驿站，完成快件的代收代派，实现村村通快递。

“从快递下乡到快递进村，都是为了更好地服务‘三农’，打通农产品上行和工业品下行的渠道。”平泉市副市长张惠荣说，到今年8月底，快递驿站将在平泉市238个行政村全覆盖，更好服务乡村振兴战略。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 12 版）

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