人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

乡村快递员郑纳——

从快递下乡到快递进村

本报记者  张腾扬
2021年08月13日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“大爷，您女儿今天让我给您带了3斤肉，您在视频里跟她通个话。”说这话的是顺丰速运快递员郑纳，他负责河北省平泉市柳溪和黄土梁子两个乡镇的快递业务。

　　柳溪镇徐营子村徐国祥大爷老两口行动不便，女儿在外地打工。因此，女儿时常通过微信拜托郑纳来村里送货的时候，帮徐大爷代买一些水果、蔬菜或肉。

　　除了送件收件，最近一段时间，郑纳还有一个工作，就是跟村里的各个小卖部协商建立“快递驿站”。

　　想法虽好，但“怕麻烦操心，还要准备货架”“乡下小卖部就是几间民房，面积小”这样的回答不在少数。

　　“计件收取报酬，就近的可以送货到家，偏远的让本人来店里取件”“老百姓想向外邮寄东西，也可以通过小卖部这里扫码下单”“不仅方便大家，也能为小卖部增加人流量”。每到这个时候，郑纳就会谈效果、讲法子，帮店主打消顾虑。大部分情况下，效果都不错。

　　在平泉的广大农村，快递下乡已经不是件新鲜事儿。根据国家邮政局的要求，从去年开始全面部署快递进村，主要是邮政快递企业以多种合作方式在行政村设立快递驿站，完成快件的代收代派，实现村村通快递。

　　“从快递下乡到快递进村，都是为了更好地服务‘三农’，打通农产品上行和工业品下行的渠道。”平泉市副市长张惠荣说，到今年8月底，快递驿站将在平泉市238个行政村全覆盖，更好服务乡村振兴战略。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月13日 12 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地
　　人民网北京8月12日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，国家发展改革委、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十四五”期间，要坚持统筹兼顾、合理布局，问题导向、重点突破，政府引导、多元投入，优化提升、构建体系的原则，紧紧围绕种业振兴重点任务，聚焦资源保护、育种创新、测试评价和良种繁育四大环节，布局建设一批国际一流的标志性工程。…
水利部：力争1年半完成地下水超采区划定工作
　　人民网北京8月12日电 （王仁宏）据水利部消息，水利部近日启动新一轮地下水超采区划定工作，力争用1年半的时间完成地下水超采区及地下水开发利用临界区划定工作，督促各省份明确地下水禁采区、限采区。 据悉，本次划定工作以2020年作为现状水平年，将平原区地下水含水层组、地下水开发利用程度较高的山丘区纳入划定范围，在广泛收集分析地下水水位、地下水开发利用量、地下水开采引发的生态与地质环境问题等基础上，研究划定地下水超采区、地下水开发利用临界区。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部