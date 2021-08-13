本报记者 方 敏

烈日炎炎，山里却很凉快。在浙江省湖州市德清县莫干山镇筏头村的缦田生态度假民宿，老板徐萍正忙着摘葡萄。“等会儿洗好了就给客人们送去，都是自家种的，吃个新鲜。”徐萍说。

在她的民宿转一圈，发现配套了近300亩生态园，里面种植了各种水果、蔬菜与水稻，开设了亲子娱乐项目。待在民宿里，就能享受一个丰富的假期，还能吃到当地美食。

“现在在莫干山，登记在册民宿有800多家呢，上半年旅游接待了100多万人，乡村旅游火得很，消费热情越来越足。”徐萍说。

徐萍介绍，下半年，民宿有了新的规划：改造几个房间，在住宿上添加亲子元素，凸显主题性；完善配套乐园，结合本地资源，增加几个特色生态亲子项目，提升游客体验感；丰富室内活动，推广当地民俗文化，打造寓教于乐的多元体验。

“民宿经营与当地发展相辅相成。没有乡村整体的振兴，就没有民宿的持续发展。”徐萍的眼光放得长远，莫干山不仅有绿水青山，随着乡村旅游的发展，基础设施与各项配套越来越完善，民富村强俨然一幅乡村振兴新景。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 12 版）

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