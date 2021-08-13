本报记者 窦瀚洋

距离试生产不到100天，位于浙江省湖州市南浔区的泰嘉光电科技有限公司，每天忙着招引全国各地的光电专业人才。“今年计划引进1200多名员工，高层次人才500余人。”公司人力资源经理蔡敏介绍，目前，公司已经招聘210人，其中高层次人才160多名。

泰嘉光电8.5代超薄玻璃基板深加工是南浔区引进的百亿级项目。目前项目一期已进入内部装修，全面冲刺10月试生产。

从项目开工到设备进场，占地700亩的泰嘉光电项目缘何有此速度？去年以来，南浔多管齐下，设立重大项目服务专班，解决项目推进中基础设施建设、生产设备引进等问题；出台人才政策，对数字经济核心产业项目及高层次人才引进提供政策资金支持；设立总额100亿元的平台产业基金，对光电通信产业加大支持。

当前，如何做大做好共同富裕“蛋糕”？南浔牢牢把握高质量发展这一主基调，谋划打造千亿级“光电湾”，计划3年内，形成集聚上下游企业超百家、投资和产值超千亿元、税收超百亿元的光电通信产业集群。

作为南浔光电通信产业重要项目，泰嘉光电项目的快速推进，成功吸引了一批大项目在这里扎根。目前，当地已成功引进光电通信产业类龙头企业7家，总投资近800亿元，大项目集聚辐射效应进一步显现。

引来一个项目，发展一个产业，带动一方就业。据不完全统计，南浔整个光电通信产业投产后，将提供就业岗位6000余个，有效实现经济社会发展全方位跃升。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 12 版）

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