浙江南浔加快光电通信项目建设
一个产业带动一方就业
2021年08月13日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号
距离试生产不到100天，位于浙江省湖州市南浔区的泰嘉光电科技有限公司，每天忙着招引全国各地的光电专业人才。“今年计划引进1200多名员工，高层次人才500余人。”公司人力资源经理蔡敏介绍，目前，公司已经招聘210人，其中高层次人才160多名。
泰嘉光电8.5代超薄玻璃基板深加工是南浔区引进的百亿级项目。目前项目一期已进入内部装修，全面冲刺10月试生产。
从项目开工到设备进场，占地700亩的泰嘉光电项目缘何有此速度？去年以来，南浔多管齐下，设立重大项目服务专班，解决项目推进中基础设施建设、生产设备引进等问题；出台人才政策，对数字经济核心产业项目及高层次人才引进提供政策资金支持；设立总额100亿元的平台产业基金，对光电通信产业加大支持。
当前，如何做大做好共同富裕“蛋糕”？南浔牢牢把握高质量发展这一主基调，谋划打造千亿级“光电湾”，计划3年内，形成集聚上下游企业超百家、投资和产值超千亿元、税收超百亿元的光电通信产业集群。
作为南浔光电通信产业重要项目，泰嘉光电项目的快速推进，成功吸引了一批大项目在这里扎根。目前，当地已成功引进光电通信产业类龙头企业7家，总投资近800亿元，大项目集聚辐射效应进一步显现。
引来一个项目，发展一个产业，带动一方就业。据不完全统计，南浔整个光电通信产业投产后，将提供就业岗位6000余个，有效实现经济社会发展全方位跃升。
《 人民日报 》（ 2021年08月13日 12 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地
- 人民网北京8月12日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，国家发展改革委、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十四五”期间，要坚持统筹兼顾、合理布局，问题导向、重点突破，政府引导、多元投入，优化提升、构建体系的原则，紧紧围绕种业振兴重点任务，聚焦资源保护、育种创新、测试评价和良种繁育四大环节，布局建设一批国际一流的标志性工程。…
相关新闻
- 评论
- 关注