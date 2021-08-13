本报记者 高云才 郁静娴

今年上半年，乡村产业现代化水平不断提升，乡村建设行动扎实推进，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的新图景不断铺展开。

今年以来，31个省（区、市）全部建立实施乡村振兴战略领导机制，各地各级乡村振兴局相继挂牌，乡村振兴全面提速。6月1日起，《中华人民共和国乡村振兴促进法》正式施行，乡村振兴战略迈入有法可依、依法实施的新阶段。

当前，做好下半年乡村振兴工作，必须加快构建农业农村新发展格局，推动农业农村高质量发展。

一方面，提升乡村产业现代化，激发乡村振兴动能。

下半年，乡村产业发展要聚焦地方主导产业，优化区域布局，拓展乡村多种功能，大力发展现代产业体系。要继续加大乡村产业链、供应链推进力度，开展50个全程试点县建设。推动实施脱贫地区特色种养业提升行动，促进脱贫地区产业提档升级等。

农业农村部有关负责人表示，要继续以县为单位开展农业现代化示范区创建，加强现有现代农业产业园、优势特色产业集群、产业强镇等项目整合，示范引领农业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化发展，形成梯次推进农业现代化的格局。

另一方面，推进乡村建设行动，夯实乡村振兴基础。

上半年，农业农村部制定乡村建设行动实施方案，有序推进农村人居环境整治，组织开展村庄清洁行动，启动实施农村人居环境整治提升五年行动。持续深化农村改革，稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，完成53万个村集体经营性资产股份合作制改革。

农业农村部有关负责人表示，下半年将持续扩大农业农村有效投资，围绕实施“十四五”农业农村发展规划，聚焦高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域，启动一批重大工程。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 12 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)