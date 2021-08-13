吕中正

一碗螺蛳粉成就一条产业链，一条藏毯织出致富路，产业振兴是乡村振兴的物质基础。对于发展基础、资源禀赋各有不同的地方来说，必须结合自身优势，走差异化发展之路，推动特色产业高质量发展。

发展特色产业，首先要立足当地特色资源，找到发力点。例如，靠近城市的可以发展“生态采摘”“农家乐”等项目，发挥辐射带动作用。再如，有鲜明地方特色的乡村适合发展特色手工业、开发非遗资源，形成特色支柱产业。差别化的引导扶持政策，才能实现“特”字当先。

发展特色产业，还要坚持创新引领，探索突破点。产业从无到有，靠的或许是资源禀赋，但想要实现规模从小到大、品质不断升级，则更多依赖创新发展。事实上，只有不断对产品和服务进行迭代升级，才能不断适应市场需求，推动特色产业做大做强。

当然，对于发展基础相对薄弱的乡村地区来说，想要发展好特色产业，同样有赖于“软环境”的提升。无论是营商环境、人才培养，还是科技支撑、金融服务，只要各方同心同向、形成合力，特色产业必然会蓬勃发展，为乡村振兴打下更坚实的基础。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 12 版）

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