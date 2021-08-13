广州推出智能化投资服务平台
2021年08月13日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州8月12日电 （记者罗艾桦）广州市日前发布面向投资者的投资政策智能化运算服务平台——“投资政策大算盘”。投资者能通过大数据一键速算出拟投资项目的最高支持金额、一键联系上该类项目的市区专属服务官、一步获取相应的匹配政策及其条目原文，进而准确了解广州最新产业政策，第一时间作出投资决策。
据广州市商务局相关负责人介绍，“投资政策大算盘”集成政策信息量大、覆盖面广，通过大数据快速匹配，简单操作直观便捷；投资者根据自身实际情况输入相应信息，就能获取精准匹配的省、市、区各级投资政策。
《 人民日报 》（ 2021年08月13日 12 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)
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