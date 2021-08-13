顾仲阳 尤家桢

整合资源，联村抱团兴产业

“今年我们生产了40万枝芍药花，远远不能满足市场需求。”一大早，浙江省浦江王安园艺有限公司负责人薛勇便在乌浆村的花田里忙碌。

“两个多小时直播，就卖了7万枝花！”之前与电商的合作，让薛勇大开眼界。尝到甜头的同时，他也很快意识到，光有质不上量、没有议价权不行，“要打造品牌，扩大规模，带动更多乡亲一起致富。”

扩大种植规模，乌浆村可利用的土地不多，薛勇把目光投向了邻村。

登丰村产业基础薄弱，但有土地资源，而薛家村这几年乡村旅游发展不错，去年集体经济收入超过220万元，种花可以“锦上添花”。“三个村取长补短，去年组建了东部花海乐园联盟，通过资金、技术、土地等入股，抱团发展农旅融合产业。”联盟党支部书记楼超群介绍。

王安园艺与东部花海乐园联盟开始了共赢合作。通过“龙头企业+联盟+基地+农户”，一起发展鲜花产业。王安园艺负责全部投入，提供产销一条龙服务，农户按标准种植，一亩地保底收入7000元。

抱团发展，各方共赢。“技术有指导，销路不用愁，这钱挣得舒坦！”登丰村村民江旭军种了6亩芍药花，预计明年能收入10万元。

“我们两口子在基地打工，一个月下来有6600元收入呢。”低保户黄仙女脸上洋溢着幸福的笑容。

“我对联盟明年实现100万元集体经营性收入，很有信心！”楼超群底气很足。

根据产业相辅、地域毗邻、优势互补原则，浦江县十里八村抱团谋发展，党建联盟给乡村产业振兴注入了源源动力。目前，全县组团发展特色种养、休闲旅游、文化创意等15种类型的主导产业，一些低效闲置用房、山林等集体资产被激活，大量农户在家门口发展产业。

“我们精准匹配整合各村资源，联村抱团成立产业振兴党建联盟，蹚出了一条合力做大做强优势产业、带动群众共同致富的路子。”浦江县委书记俞佩芬介绍，截至今年6月底，全县227个村联手组建了50个产业振兴党建联盟，打造了1270余个村级产业项目，村集体经营性收入累计达到7785万元，同比增长102.7%。

一村富带动村村富的局面初步形成，浦江县所有村集体经济收入超过20万元，其中经营性收入超50万元的村已达39个，同比增长143.8%。在党建联盟的强力带动下，去年全县农民人均可支配收入16661元，同比增长18.2%。

党建引领，为推动共同富裕注入强大动力

“这80万尾鱼苗，今年还能给村集体经济增收10多万元，还是抱团发展好！”站在石斑鱼养殖场边，前吴乡毛家村党支部书记吴珍阳感慨。

之前，墎山、毛家、袅溪3个村，都在袅溪里养石斑鱼，一度还打起了价格战。年初，3个村联手成立了吴莱文化党建联盟，携手做大养殖项目，今年一季度村均集体经济收入超过了15万元。

“如果没有联盟，很难想象3个村能抱团做大。”浦江县委组织部副部长骆安介绍，产业振兴党建联盟充分发挥党建引领作用，支部书记由乡镇班子成员挂帅，各成员村党支部书记担任联盟理事。联盟成立公司，产业项目市场化运作，政府每年给联盟划拨2000万元专项资金。“每个项目预计经营性收入是多少、分红要达到多少，联盟都要立下‘军令状’，项目绩效考核作为镇村两级年终综合考核的重要依据。现在基层干部都凝心聚力抓产业，带领群众奔向共同富裕。”骆安说。

“我们注重发挥好农民主体作用，为推动共同富裕注入了强大动力。”俞佩芬介绍。

“我们的林地流转费用每5年应该提高一次”“村集体投入的资本金要在3年内全部收回”……在白马镇高坪村，石剑坞休闲综合体项目论证会上，村民代表畅所欲言。

“项目发展好了，每家每户都受益，当然要积极参与。”高坪村村民傅国伟说。白马镇党委书记金家华说：“联盟的主体是农户，有了他们的积极参与、大力支持，振兴产业我们有底气。”

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 18 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)