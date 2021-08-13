王 浩

乡村消费一头连着市场，一头连着农民生活。为乡村消费升级再加力，要下足绣花功，补齐短板，以需求升级引领供给创新，以供给侧结构性改革培育消费新增长点

山东省平度市新河镇便民超市多了起来，村民顾立英成了常客，“日常用品、家用电器，超市里啥都有，如今生活好了，咱农民买东西也重质量看牌子了。”

过去有啥买啥，如今啥好买啥。同顾立英一样，越来越多的农民消费水平在提升，消费理念在升级，乡村消费活力不断激发。数据显示，今年上半年，乡村消费品零售额27807亿元，同比增长21.4%。2014年以来，我国乡村消费平均增速快于城镇近1.2个百分点。乡村消费不仅有量的增加，更有质的提升。农民的“购物车”“菜篮子”越来越注重品质，智能电器、电子产品、新能源汽车等不断进入农家。乡村消费潜力不断释放，有效扩大了内需，对经济拉动作用日益增强。

乡村消费一头连着市场，一头连着农民生活。无论是构建新发展格局，还是全面推进乡村振兴，都需要持续挖掘乡村消费的潜力，为经济高质量发展提供有力支撑。

这些年，乡村消费日益旺盛，离不开多重利好因素的支撑。强农惠农富农政策持续落地，农业农村发展势头向好，农民收入保持稳定增长态势，广大农民能消费、愿消费、敢消费。同时也要看到，当前农村基础设施、流通体系、消费环境等方面还存在一些薄弱环节，集中力量加快补齐这些短板弱项，才能让农村市场更加红火，不断满足广大农民日益增长的消费需求。

为乡村消费升级再加力，要下足绣花功。随着农民消费能力、理念的不断提升，乡村消费面临新挑战。比如，网上购物日益成为消费新方式，但一些地方农村快递进村入户面临“最后一公里”难题。农民更加注重消费体验，但产品售后服务、维权渠道有点跟不上。因此，在硬件上，水电路网等基础设施应继续往村覆盖、向户延伸；农村物流、通信网络等新型基础设施应该加快补上欠账，缩小城乡差距。此外，要加强乡村便利店、县乡综合购物中心、集贸市场等建设，完善县域商业体系建设，让农产品和消费品在城乡间自由流动。在软件上，要针对农村消费者的新需求，加强对农村市场的监管，不让售卖假冒伪劣产品等违法行为钻空子，不断塑造良好的农村消费市场环境。

为乡村消费升级再加力，要在供给侧上发力，以需求升级引领供给创新，以供给侧结构性改革培育消费新增长点，实现更高水平的供需平衡。各类市场主体要深耕农村市场，优化产品和服务，让更多优质消费品走进乡村。特别是要根据农民的切身需求，促进吃穿用住行等一般消费提质扩容，持续开发农民在文化娱乐、健康、信息等消费上的潜力，大力推动农村居民消费梯次升级。

农村市场是一片广阔蓝海。让乡村消费火起来，就能不断满足广大农民对美好生活的向往，为农业农村现代化提供源源不断的动能。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 18 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)