陆成宽

原标题：命名两个恐龙新属种 新疆哈密首次发现恐龙“巨无霸”

8月12日，自然旗下的学术期刊《科学报告》在线发表中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等单位研究人员关于新疆早白垩世翼龙动物群中恐龙化石的最新研究成果。研究人员对之前在新疆下白垩统地层中发现的三件恐龙化石进行了研究，依据其中两件保存较好的化石的特征，他们建立了两个恐龙新属新种：中国丝路巨龙和新疆哈密巨龙。

“这是新疆下白垩统地层中首次报道的多孔椎龙类恐龙，也是哈密翼龙动物群非翼龙类脊椎动物的首次报道。”论文第一作者兼共同通讯作者、中科院古脊椎所研究员汪筱林强调，中国丝路巨龙和新疆哈密巨龙的研究增加了哈密翼龙动物群的多样性，同时也增加了我国早白垩世蜥脚类恐龙的多样性。

新恐龙被命名为中国丝路巨龙与新疆哈密巨龙

这次报道的三件恐龙化石发现于新疆哈密吐哈盆地下白垩统吐谷鲁群胜金口组，都属于蜥脚类恐龙中的多孔椎龙类，其生活时代距今约1.3亿—1.2亿年前。

由于化石长期暴露于极干旱强风沙的戈壁地区，地表风化极其严重，三件标本仅残留了部分表面破碎的椎体，抢救性采集后，技术人员对尚埋藏在岩石中没有暴露地表的另一侧进行了科学修理。

修理后显示，三件标本分别为6节关联的颈椎及颈肋、7节关联的尾椎和一段破碎的荐椎，其中前两件标本分别命名了中国丝路巨龙和新疆哈密巨龙。

“名称来源于化石产地以及这类恐龙巨大的体型，代表了化石在中国新疆哈密发现，哈密又是‘一带一路’丝绸之路经济带上的重镇，以此来纪念自古以来中国连通世界的伟大的丝绸之路。”汪筱林说。

多孔椎龙类是蜥脚类恐龙巨龙形类中的一支，生存于侏罗纪晚期至白垩纪晚期，其化石在全球各大陆都有发现。“多孔椎龙类大多体型庞大，如发现于阿根廷的阿根廷龙体长就超过30米。”汪筱林解释道。

2006年以来，汪筱林领导的中科院古脊椎所哈密科考队连续十多年在哈密戈壁进行科考工作，发现了罕见的哈密翼龙动物群，这一地区已经成为世界上分布面积最大和最富集的翼龙化石产地，上亿数量级的翼龙曾经在这里繁衍生息，是名副其实的翼龙伊甸园，目前这里已经成为哈密翼龙—雅丹国家地质公园，正在积极推进翼龙遗址博物馆的建设。

汪筱林说，此次研究的蜥脚类恐龙是哈密翼龙动物群中首次发现的非翼龙类脊椎动物，均产自于哈密翼龙化石的相当地层。

系统发育分析确认新恐龙的分类位置

中国丝路巨龙保存了6节关联在一起的较完整的颈椎，6节颈椎的总长度约3米，是我国山东蒙阴发现的体长约15米的早白垩世师氏盘足龙对应颈椎平均长度的近2倍。研究人员保守估计中国丝路巨龙的体长超过20米。

汪筱林说，与中国丝路巨龙保存在一起的还有一残破的哈密翼龙下颌，说明这些大型的巨龙类恐龙与哈密翼龙共同生活在白垩纪的天空和陆地。

新疆哈密巨龙保存了7节关联在一起的尾椎，单个尾椎长度从210—320毫米不等，是蒙古国发现的体长约12米的晚白垩世后凹尾龙对应尾椎平均长度的约1.5倍。研究人员保守估计新疆哈密巨龙的体长约为17米。

与新疆哈密巨龙共同保存的还有一枚兽脚类恐龙牙齿，这也是哈密翼龙动物群中首次报道的兽脚类恐龙化石。“由于在新疆哈密巨龙的骨骼上未发现兽脚类恐龙的牙印，不能确定是否存在兽脚类恐龙进食巨龙类尸体的现象。”汪筱林说，蜥脚类都是四足行走食植性的，这些大型食植恐龙和食肉兽脚类恐龙的发现和研究，大大增加了哈密翼龙动物群物种和生态多样性。

研究人员对新发现的多孔椎龙类进行系统分析显示，中国丝路巨龙属于盘足龙类；而新疆哈密巨龙则属于巨龙类。

汪筱林表示，两种多孔椎类恐龙的出现，为这一恐龙类群的演化提供了新的信息，进一步证明了亚洲早白垩世多孔椎龙恐龙存在广泛多样性。

（科技日报北京8月12日电）

(责编：赵超、陈键)