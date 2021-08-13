魏依晨

原标题：今年七夕遇上流星雨，咋看？

今年的七夕要遇上流星雨了？

据中国科学院紫金山天文台10日消息，本年度最大的流星雨，北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨将于8月13日迎来极大值，并且活跃期将持续至8月24日。据了解，英仙座流星雨会在8月13日凌晨3—4点达到最高峰，每小时的天顶流量预计在110颗左右，相当于平均不到一分钟就有一颗流星划过，它们将带着光芒划破夜空。而恰巧8月14日就是富有浪漫色彩的七夕节，七夕节与流星雨的相遇，带上心爱的人共赏沐浴在英仙座流星雨下的牛郎织女银河鹊桥相会，将这浪漫时刻记录，留下美好回忆。

据悉，英仙座流星雨的碎片来自于一颗名叫109P/斯威夫特·坦特尔的彗星，这颗彗星大约每隔133年左右会从地球和太阳附近掠过。当我们的地球每年穿越它的轨道的时候，彗星留下的小碎片就会划过夜空，上演一场壮观的流星雨。英仙座流星雨是北半球三大流星雨之一（北半球三大流星雨为象限仪流星雨、英仙座流星雨、双子座流星雨），专家介绍，英仙座流星雨的活动时间段很长，一般从每年的7月17日持续到8月24日，它不但数量多，而且几乎从来没有在夏季星空中缺席过，每年固定时间稳定出现，是最活跃、最常被观测到的流星雨，也是对非专业流星观测者来说最好的流星雨，为全年三大周期性流星雨之首。

我们该如何观看这场流星雨？

“如果你的所在地天气晴朗，就可以在晚21时过后一直看到太阳升起前，寻找户外视野开阔、光害较少、周围没有遮挡、海拔较高的地方进行观测。尤其在后半夜，看到流星雨的机会要比前半夜多。”江西省天文学会常务理事光辉介绍，观测流星雨不需要特别的工具，眼睛就是最好的观测设备。流星雨发生时，拖着长尾巴的流星可能出现在天空的任何方向、任何位置。“如果是新手，可能第一次找到英仙座流星雨没那么容易，可以借助电子星图类的App，便可以很快锁定位置进行观看。实在不行，就记住看向东方的天空。”光辉说，英仙座流星雨是从东向西移动的，所以观看时也需随着这个方向慢慢移动。

根据预测，此次英仙座流星雨光临地球的速度将高达59公里/秒，属于高速流星群，其中45%有尾迹。流星雨在遇到大气层时，会迅速压缩前端大气，温度会升高至几千度，从而发出光亮。大气中的分子和原子以及流星体本身的各种金属原子也会受到激发，从而辐射出特定颜色的光。因此在流星雨达到极大值时，天空会有可能会出现彩色流星。运气好的话，说不定可以看到天空中有红色、淡绿色的流星划过。

去哪儿看这场流星雨最佳？

根据目前的天气预报，8月12日—13日南方天气条件总体不理想。黑龙江南部、内蒙古东部、西北地区东南部、青海东部、黄淮南部、江南大部、四川盆地东部、云南东部、华南南部等地阴雨概率较高且覆盖范围较广，能否观看到流星雨还得靠运气。

吉林大部、华北西部和北部、青藏高原大部、西南地区大部、江南北部、华南东部和北部等地以阴天或降雨天气为主，想看到流星雨基本不太可能了。

而内蒙古大部、辽宁、山东中北部、新疆东部以及南疆盆地、甘肃、宁夏、山西以北、河北以北区域等地云量较少，天空比较晴朗，适合观赏此次英仙座流星雨。大城市中，尤其呼和浩特有望看到大片清晰的英仙座流星雨。

(责编：赵超、陈键)