赵家淞 赵珮然

原标题：亚洲象大范围迁徙还可能出现

在8月9日云南省政府新闻办举行的“北移亚洲象群安全渡过元江”新闻发布会上，有关专家分析，随着云南野象种群数量快速增长，野象扩散与迁移十分常见。今后亚洲象还可能出现大范围迁徙事件，可能是“短鼻家族”（此次北移象群），也可能是其他象群或独象。

“关于象群是否会再度北移这个问题，答案几乎是肯定的。”北移亚洲象群处置专家组成员、云南西双版纳国家级自然保护区管护局高级工程师沈庆仲说。亚洲象曾经遍布黄河流域至云贵高原，对它们而言，迁移是一种正常行为。迁移有助于野象寻找新的栖息地和开展种群间的基因交流。

他介绍，大象智力水平很高，具有一定的思维能力，对于迁移的路线能够形成记忆地图。大象对生存环境的适应能力也较强，每次成功翻越高山、跨越桥梁或者利用人工设施的经验都可能得到累积和传承。

“亚洲象的迁移扩散不可避免。”沈庆仲表示，就现阶段而言，迅速构建完善的监测防控体系，运用合适的技术手段对亚洲象活动进行有效管控，尽可能避免亚洲象大规模迁移扩散至关重要。建议进一步全面分析总结亚洲象北移的经验教训，尽量将象群活动范围控制在适宜栖息地区域。

云南省林草局局长万勇在新闻发布会上介绍，调查监测显示，近年来云南亚洲象种群呈现3个明显变化：一是数量增长。通过多年的保护，野生亚洲象种群数量由1978年的150头左右增长至目前的300多头。

二是种群扩散。上世纪90年代中期，亚洲象仅分布于西双版纳和南滚河两个国家级自然保护区内。到2020年底，亚洲象长期活动范围已经扩大到云南省3个州市、11个县市区、55个乡镇，且大量活动于自然保护区外。

三是习性改变。野象由原来的“怕人”，变成了现在的“伴人”活动，频繁进入田地和村寨取食，食性已发生改变，人象活动空间高度重叠。

(责编：赵超、陈键)