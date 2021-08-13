宋 佳 农冠斌 韩佳诺

原标题：心理咨询师几个月就拿证？监管缺失催生行业乱象

“你这是抑郁症，很严重。”和男友分手后情绪不佳的小夏在线上平台进行心理咨询，花费近万元后小夏反而越来越颓废。对自己有抑郁症的说法，小夏难以接受。

近年来，心理咨询行业迅速发展。根据企查查的数据，我国经营范围含心理咨询的企业已达12万家。记者调查发现，一些心理咨询机构收费很高，但咨询师水平良莠不齐，有些是几个月简单培训拿证“速成”的。

上来就推销，动辄收费几千元

“每次上来就推销，让我升级套餐、购买课程。”小夏被忽悠着先后购买了塔罗牌占卜、情感挽回课程，花费近万元。

但一番折腾下来，小夏反而越来越消沉。咨询师只顾推销，提供的帮助非常有限，而且不断贬低甚至指责小夏。

业内人士表示，上述行为都属于不专业的心理咨询。专业心理咨询师不会夸下海口或保证达到某种效果，更不会用言语贬低、打击来访者。

事实上，按照精神卫生法，心理咨询人员不得从事心理治疗或者精神障碍的诊断、治疗。

在黑猫投诉平台上，以“心理咨询”为关键词的投诉达2000多条。记者梳理发现，很多投诉都是针对一些心理咨询机构提供的“情感挽回”服务。

业内人士表示，有些咨询师简单粗暴地把咨询者的问题归于心情不好、钻牛角尖或者抑郁症等，还有一些平台重点是销售、盈利，不关心如何真正为来访者解决问题。

几个月就拿证，听不听课都行

目前市场上很多培训机构宣传心理咨询师证书，声称证书受“国家认可”“等同于从业资质”，并且“零门槛”“高收入”“拿证即就业”。

但记者了解到，2017年人社部取消心理咨询师职业资格认证后，已经没有由政府主导的统一的心理咨询师资格考试。培训机构宣传的这些证书，发证机构包括各类心理协会、商会、教育培训机构和职业技能指导中心等。

多家培训机构称，报考条件一般只需满足“专科以上学历，年龄在18岁至65岁之间”，收费从几千元至几万元不等。一家培训机构的销售人员称，很多学员都是零基础，无心理学专业背景。

培训机构超职教育的销售人员介绍，培训主要在线上进行，学员登录后，系统自动计算学习时间，学满课时数就能参加考试。“拿证一般需要两到三个月，最长不超过半年，快的一个月就行。”还有人“支招”，“如果着急，就全天挂着，听不听课无所谓。”

培训机构提供的多张截图显示，一些“速成”拿证者已经进驻线上平台或心理咨询室。一位咨询师告诉记者，他最近才报名了某机构的心理咨询师培训。“我现在可以给你做心理咨询，没问题的，我考了证还没下证而已，不违反平台规定。”记者看到，他从2017年入驻平台，已经累计为90多人提供服务。

健全管理机制，制定准入标准

如今，心理咨询已成为社交平台上的热门话题，相关微博话题阅读量高达2.9亿。

在北京大学心理与认知科学学院副教授钟杰等专家看来，与快速增长的需求相比，我国心理咨询从业人员的素质堪忧，很多从业者不具备病理、心理、生理等相关学科的知识储备和专业技能。

南宁市心翔心理咨询有限公司咨询师林晓义表示，只经过简单培训，无法成为合格的心理咨询师，无法提供专业的咨询服务。如果确有心理问题，不专业的咨询不但起不了任何作用，还可能会耽误来访者接受正规治疗。

“心理咨询是一个终身学习的职业。一名合格心理咨询师的系统培养过程和医学临床专业硕士类似，一般本硕期间要学习30多门专业课程，并需要接受250小时临床心理实践和200小时专业督导训练。在此基础上，还要终身接受继续教育和伦理监管。”钟杰说。

钟杰表示，在一些发达国家，心理咨询专业人员准入、职业培训、执业资质、从业伦理规范等均有立法确认，专业服务机构的管理、行业管理也有具体的规定或标准。“我国在这几个方面尚无国家层面的统一标准，也缺乏行业协会的管理。专业服务因缺乏统一的标准和监管，可能造成服务质量参差不齐。”

2021年3月，国家卫健委发布通知，正式设立国家心理健康和精神卫生防治中心，其主要职责包括推动心理健康和精神卫生专业人才培养，建立师资队伍，组织开展相关业务培训等。

多位专家建议，在此基础上进一步明确，建立健全全国心理服务专业机构与专业人员的管理机制，制定并执行心理咨询师的职业准入、专业培养、职业伦理监管等标准，以促进行业的健康发展。

(责编：赵超、陈键)