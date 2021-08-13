原标题：青岛胶东国际机场即将转场运营

这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。

这是青岛胶东国际机场塔台（8月11日摄，无人机照片）。

青岛胶东国际机场航站楼采用集中式单体五指廊造型（8月11日摄，无人机照片）。

这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。

这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。

青岛胶东国际机场航站楼采用集中式单体五指廊造型（8月11日摄，无人机照片）。

8月12日零时，位于山东省青岛市的青岛胶东国际机场将正式实施转场运营，青岛流亭国际机场同步关闭。

胶东机场定位为东北亚国际枢纽机场，规划到2025年满足旅客吞吐量3500万人次、货邮吞吐量50万吨、飞机起降30万架次的保障需求。胶东机场还规划建设了“全通型、立体化、零换乘”的综合交通中心，高铁、地铁下穿航站楼并设站。

新华社记者 李紫恒 摄

(责编：赵超、陈键)