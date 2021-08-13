人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

青岛胶东国际机场即将转场运营

2021年08月13日08:10 | 来源：新华网
小字号
原标题：青岛胶东国际机场即将转场运营

青岛胶东国际机场即将转场运营

　　这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。

青岛胶东国际机场即将转场运营

　　这是青岛胶东国际机场塔台（8月11日摄，无人机照片）。

青岛胶东国际机场即将转场运营

　　青岛胶东国际机场航站楼采用集中式单体五指廊造型（8月11日摄，无人机照片）。

青岛胶东国际机场即将转场运营

　　这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。

青岛胶东国际机场即将转场运营

　　这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。

青岛胶东国际机场即将转场运营

　　青岛胶东国际机场航站楼采用集中式单体五指廊造型（8月11日摄，无人机照片）。

　　8月12日零时，位于山东省青岛市的青岛胶东国际机场将正式实施转场运营，青岛流亭国际机场同步关闭。

　　胶东机场定位为东北亚国际枢纽机场，规划到2025年满足旅客吞吐量3500万人次、货邮吞吐量50万吨、飞机起降30万架次的保障需求。胶东机场还规划建设了“全通型、立体化、零换乘”的综合交通中心，高铁、地铁下穿航站楼并设站。

　　新华社记者 李紫恒 摄

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地
　　人民网北京8月12日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，国家发展改革委、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十四五”期间，要坚持统筹兼顾、合理布局，问题导向、重点突破，政府引导、多元投入，优化提升、构建体系的原则，紧紧围绕种业振兴重点任务，聚焦资源保护、育种创新、测试评价和良种繁育四大环节，布局建设一批国际一流的标志性工程。…
水利部：力争1年半完成地下水超采区划定工作
　　人民网北京8月12日电 （王仁宏）据水利部消息，水利部近日启动新一轮地下水超采区划定工作，力争用1年半的时间完成地下水超采区及地下水开发利用临界区划定工作，督促各省份明确地下水禁采区、限采区。 据悉，本次划定工作以2020年作为现状水平年，将平原区地下水含水层组、地下水开发利用程度较高的山丘区纳入划定范围，在广泛收集分析地下水水位、地下水开发利用量、地下水开采引发的生态与地质环境问题等基础上，研究划定地下水超采区、地下水开发利用临界区。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部