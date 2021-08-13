青岛胶东国际机场即将转场运营
2021年08月13日08:10 | 来源：新华网
小字号
原标题：青岛胶东国际机场即将转场运营
这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。
这是青岛胶东国际机场塔台（8月11日摄，无人机照片）。
青岛胶东国际机场航站楼采用集中式单体五指廊造型（8月11日摄，无人机照片）。
这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。
这是青岛胶东国际机场（8月11日摄，无人机照片）。
青岛胶东国际机场航站楼采用集中式单体五指廊造型（8月11日摄，无人机照片）。
8月12日零时，位于山东省青岛市的青岛胶东国际机场将正式实施转场运营，青岛流亭国际机场同步关闭。
胶东机场定位为东北亚国际枢纽机场，规划到2025年满足旅客吞吐量3500万人次、货邮吞吐量50万吨、飞机起降30万架次的保障需求。胶东机场还规划建设了“全通型、立体化、零换乘”的综合交通中心，高铁、地铁下穿航站楼并设站。
新华社记者 李紫恒 摄
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地
- 人民网北京8月12日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，国家发展改革委、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十四五”期间，要坚持统筹兼顾、合理布局，问题导向、重点突破，政府引导、多元投入，优化提升、构建体系的原则，紧紧围绕种业振兴重点任务，聚焦资源保护、育种创新、测试评价和良种繁育四大环节，布局建设一批国际一流的标志性工程。…
相关新闻
- 评论
- 关注