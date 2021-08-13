原标题：不动产抵押登记再提速 实现“不见面网上办”

“从提交房本资料到取得不动产电子抵押登记证明，当天就能办理完毕，实在是太方便了。”近日在交通银行河南省分行办理房屋抵押贷款的杨先生对记者说。

让百姓少跑腿，让信息多跑路。不动产登记金融远程服务平台上线后，市民不动产抵押登记可实现“不见面网上办”，高效的金融服务满足了市民和企业的正常登记需求。

据了解，原来客户申请房屋抵押贷款时，在向银行提交过房屋贷款申请资料后，还需要单独去不动产抵押中心办理不动产抵押登记纸质证明。整个手续办下来，大概需要3个工作日左右。

交通银行河南省分行抵押贷业务负责人侯其永介绍：“去年初，总行采用分批试点的方式，与各地不动产抵押中心进行抵押登记办理直联对接，将贷款业务的抵押受理、审批、权证领取入库全部转移至线上处理。”

作为首批试点行之一，交通银行河南省分行与郑州不动产登记中心合作，实现抵押登记业务的全上线，业务从受理到出证的用时由之前的3日缩短为8小时以内，当天受理、当天出证。

侯其永表示，借助金融科技将不动产抵押登记搬移至线上处理，“不动产登记系统与银行电子抵押系统直联”模式，“一网通办”“一次办好”不仅提升工作效率与营商环境，还提高不动产登记的安全性和准确性，强化抵押物的风险防控，为个人房屋贷款业务全线上处理奠定了基础。

不少人都有去银行办理个人房屋贷款的经历，不仅需要复印大量的纸质材料、签订好几本纸质合同，还得跑好几趟银行。交通银行河南省分行营业部个贷业务经理李磊告诉记者，现在到交行办理个人贷款业务的客户只需跑银行一趟即可完成全部手续，最快实现当天受理，当天放款，这背后是交行以金融科技优化业务流程的又一大创新。

原来，在与不动产抵押中心实现系统直联的同时，交通银行还聚焦内部流程优化，利用科技优势，成功上线个人贷款业务电子印章和电子合同集中打印功能，实现一站式办理，将合同资料签署由两天时间缩短为十五分钟以内。

原本由人工录入的纸质合同，现在均改为电子合同，通过图像识别技术，系统自动识别并抓取电子合同中的关键信息，并发送给个人贷款的审批人员；原来需要手工加盖印章，现在改成合同打印时直接带章，两步并作一步走，出合同和用印时间由2天缩短为15分钟；原本放款时需要核对系统、合同、购房合同三对照，现在只需要贷款合同与购房合同两对照，放款效率提升了一倍还多。加之前期已与不动产登记中心实现系统直联对接，一笔个人贷款从申请到放款，由原来的5-7个工作日，最快可实现1天放款。

电子权证、电子印章和电子合同打印项目的有效连接，提高了个人贷款业务服务效率，也加快了个贷业务数字化转型步伐。据了解，交通银行正在紧锣密鼓地筹备个人贷款线上全流程处理的最后一步工作——电子签名。随着该业务成功上线，个人贷款全流程线上化将成现实。（王磊）

(责编：赵竹青、陈键)