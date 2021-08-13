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为信创产业发展贡献“航天力量”

2021年08月13日08:10 | 来源：科技日报
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近日，2021世界安防博览会在中国广州召开，航天科工二院706所携新产品、新方案、新技术、新成果集中亮相。展会上，“安防卫士涉密物品管控平台”、新一代“天熠”品牌整机产品，以及信创整体解决方案等吸引了众多关注。

据介绍，“安防卫士”是由706所基于前期航天科工自主研发的涉密载体柜、涉密载体运输箱、涉密载体出入检测终端等物联网智能管控设备而整合形成的涉密载体管控系统整体解决方案，为护航涉密载体、商业和国家等秘密安全提供了技术支撑。

与安防卫士同步展出的另一大亮点，则是基于最新一代飞腾D2000、龙芯3A5000国产处理器，并搭载国产固件和操作系统的新一代“天熠”整机产品。该系列产品实现了从硬件到软件，从研发、生产到升级维护全过程的自主创新，整体性能较上一代产品提升了40%以上。

据了解，本届安博会以“联接&智能，构建更安全的世界”为主题，围绕“智能安防、人工智能/大数据、网络安全、警务装备、智慧警务应用”等行业前沿热点领域，得到安防行业高品质企业的追捧和踊跃参与，吸引了超300+安防行业领先企业、品牌展商携旗下科技新品、前沿解决方案盛装亮相。

伴随产业数字化推进，立足安全的“联接&智能”主题也恰恰是信创产业的时代命题。新的产业形势下，706所表示，将继续发扬航天精神，在用户服务、生态建设、会议展览方面积极开展工作，为信创产业发展贡献航天力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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