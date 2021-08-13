原标题：粤港澳大湾区再添生态新“名片”

坪山河作为坪山区的母亲河，滋养着深圳东部这片朝气蓬勃、充满希望、客家文化浓郁的土地。

曾几何时，被渠化的河流、硬质的水泥护岸、单调乏味的线性工程空间、机动车道破坏城市亲水性、滨水低效的城市界面，都让河流成为随意排污和被公共生活遗忘的“暗面”。

2018年5月，为响应深圳市建设“一河一景”及景观样板段的号召，坪山区水务局组织开展在坪山河干流锦龙大道至洋母帐桥区段建设景观提升样板段，纳入坪山河干流综合整治及水质提升工程，由中国建筑旗下中建生态环境承建实施。经过三年多的努力，坪山河一级干流水质达到地表水四类标准以上，深圳市排名第一，并被写入坪山区政府工作报告。

近日，2021年第五届ELA国际景观大奖获奖名单新鲜出炉。坪山河干流综合整治及水质提升工程景观提升样板段工程荣获“年度最佳开放空间景观奖”金奖。

绿色是城市发展的底色，生态环境是城市竞争的软实力。项目伊始，团队从坪山区“西有南山、东有坪山”的大湾区未来发展战略定位出发，提出“重塑滨水空间、构建生态水岸、激活城市空间”的设计策略，通过精细化的景观设计，致力于将坪山河建设成为展示生态文明、文化传承和幸福宜居的鲜活载体，打造成为延续坪山区的生态血脉纽带、滋润城市成长的源泉、聚集人才和财富的高地、展示城市未来形象的明信片。

同时，从重塑河流与城市的空间伦理出发，强化河流与地铁站点、商务区、生活区、教育区的垂河廊道联系，形成六处城市性到达节点，构建一带两环的公共空间景观格局。

在此基础上，项目团队积极沟通坪山区水务局、交通运输局等行政主管部门，将南岸笔直的市政道路南移并且曲线化处理，形成以慢行交通为主的巡河景观道，在此基础上打造出庆典草坪、旱喷广场、创新广场等开合有序的空间场所，营造多处高品质人文公共交往场所，将滨水空间打造成为曼妙、生动、鲜活的城市公共客厅。

通过蓝绿交融的韧性水岸生态策略，重塑河道生态廊道。将雨水花园、生态旱溪等海绵城市设施与河流生态系统密切连接成为一个整体；对硬质岸线进行的生态化改造，在保证过洪安全的基础上将现状浆砌石护岸改造为使河道自由呼吸的生态砌块和自然种植水岸；构建美人蕉、旱伞草、再力花等乡土植物群落为水禽和两栖动物繁衍生息提供河流栖息庇护场所；对坪联桥下、驾校广场、东城国际西侧绿地等消极空间通过在地化的公共艺术设计进行微更新改造，在美化外观的同时，满足市民开展文化、体育活动的需求。

如今，建成后安全舒适的桥下文化广场，已经成为晨间和傍晚街舞、赛歌会、跑步、闲谈的好去处。同时，还利用现有的驾校广场对其地形进行适度改造后，打造成为儿童滑板乐园，起伏的场地、新奇的体验为社区儿童提供了一处结识伙伴、释放活力的动感乐园。

除却滨水空间外，团队将东城国际西侧闲置绿地纳入坪山河景观提升样板段工程，通过增设景观人行桥、过河汀步、滨水格栅栈道等统一、连续、完善的滨水步道系统，增加城市花园和多功能休闲运动场，为河边居民提供了多样的城市公共休闲场所。

坪山河干流景观提升样板段工程通过对生态环境、景观形象、人文场所的塑造，极大提升了滨水地区的物业开发价值和人民群众的幸福获得感，为未来发展预留了无限的契机和潜力。（张勍）

(责编：赵竹青、陈键)