原标题：北京拟加快人工智能、5G与农业融合 打造农业“中关村”

“十四五”时期，北京将着力打造农业“中关村”，加快人工智能、5G、物联网等新一代信息技术在农业领域应用，力争到2025年农业科技进步贡献率提高到77%。

北京市12日发布的《北京市“十四五”时期乡村振兴战略实施规划》(下称《规划》)提到以上内容。

《规划》显示，“十三五”时期，北京市出台一系列强农惠农富农政策举措，乡村振兴总体开局良好。同时，北京市农业农村发展仍面临着一系列新旧交织的问题和挑战，包括农业科技优势发挥不充分，发展质量不高，高效设施技术储备不足，数字技术在农业领域应用场景不多、变革作用不明显等。

《规划》提到，“十四五”时期，北京市“三农”发展面临诸多机遇，特别是以数字技术、生物技术等为代表的新一轮科技革命和产业变革深入发展，有利于打造农业“高精尖”的北京板块，建设智慧农业，赋能农业实现跨越发展。要着力打造农业“中关村”，聚焦现代种业、高效农业设施、智能装备、数字农业等重点领域，研发一批具有自主知识产权的核心技术。

种业发展方面，《规划》提出，要充分发挥科技与人才优势，加快建设全国种业科技创新中心，打造“种业之都”。编制实施北京市种源“卡脖子”联合攻关十年规划，开展重要品种选育和种源“卡脖子”技术联合攻关，在重要农产品种源自主可控上取得积极进展，当好种业翻身仗先头部队。

智慧农业发展方面，《规划》明确，要大力推进应用场景建设，加快人工智能、5G、物联网、北斗、大数据、区块链等新一代信息技术在农业领域应用，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。建设农业农村大数据平台，构建全市农业农村数据资源“一张图”。

科技体制机制创新方面，《规划》提到，要集聚一批农业科技领军人才和创新团队，实施“揭榜挂帅”机制，激发人才创新活力。探索成果权益分享、转移转化和科研人员分类评价机制，明确科技人员兼职取酬、成果作价入股等事项，加大科研成果权益分配的激励力度。到2025年，全市农业科技进步贡献率提高到77%。(记者 陈杭)

(责编：赵竹青、陈键)