无接触“空中成像”技术阻断病毒传播链
近日,国内部分省市出现聚集性疫情,多地出现本土病例,且感染的大多为更狡猾的“德尔塔”毒株,针对“德尔塔”变异毒株“病毒载量高、传播速度快、潜伏期短”等特点,各地接连升级防控措施,紧抓医疗机构及公共场所疫情防控工作。
疫情防控中,杜绝二次接触传播是重中之重。据了解,德尔塔毒株的传播方式与之前新冠病毒的传播方式一样,主要有三个传播途径:直接传播、气溶胶传播、接触传播。随着健康码、个人防护、疫苗普及等多种措施的实施,疫情防护制度进一步完善,疫情传播也得到了有效控制。
但“德尔塔”毒株的悄然来袭,也给防疫工作带来新的挑战。尤其是以医院、医疗机构等为主的公共场所,不仅承担着发热患者诊断治疗、新冠肺炎疑似和确诊病例救治、核酸检测以及日常诊疗等多重任务,同时还面临着空间密闭、人流量巨大、高危传播环境等巨大疫情感染风险,尤其是接触式病毒污染物的传播,仍是当前亟待解决的痛点。
日前，安徽省阜阳市第六人民医院引入了安徽省东超科技有限公司（以下简称东超科技）自主研发的空中成像无接触医疗自助机。使用者通过空中成像交互技术即可完成多功能自助操作，能有效避免病毒、细菌交叉感染等现象。
记者获悉，针对接触式病毒污染物传播方式，安徽阜阳市第六人民医院将引进110台空中成像无接触医疗自助机设备，首批10台设备已经投入使用，主要用于医院门诊大厅、儿科输液和观察室，后续将逐渐覆盖到各个医疗科室。
阜阳市第六人民医院副院长巩福玉表示，从目前的应用情况看，这些设备对于隔绝病毒和细菌的二次接触传播非常有效，操作也比较简单和智能。
东超科技相关负责人徐小勇介绍：“无接触医疗自助机对医院这类高密度、高频次场景下的病毒传播防控问题有着积极的正向作用。我们希望能通过此次合作，进一步加强医院的智能化医疗防控能力，用科技手段助力疫情防控。”
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地
- 人民网北京8月12日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，国家发展改革委、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十四五”期间，要坚持统筹兼顾、合理布局，问题导向、重点突破，政府引导、多元投入，优化提升、构建体系的原则，紧紧围绕种业振兴重点任务，聚焦资源保护、育种创新、测试评价和良种繁育四大环节，布局建设一批国际一流的标志性工程。…
相关新闻
- 评论
- 关注