原标题：无接触“空中成像”技术阻断病毒传播链

近日,国内部分省市出现聚集性疫情,多地出现本土病例,且感染的大多为更狡猾的“德尔塔”毒株,针对“德尔塔”变异毒株“病毒载量高、传播速度快、潜伏期短”等特点,各地接连升级防控措施,紧抓医疗机构及公共场所疫情防控工作。

疫情防控中,杜绝二次接触传播是重中之重。据了解,德尔塔毒株的传播方式与之前新冠病毒的传播方式一样,主要有三个传播途径:直接传播、气溶胶传播、接触传播。随着健康码、个人防护、疫苗普及等多种措施的实施,疫情防护制度进一步完善,疫情传播也得到了有效控制。

但“德尔塔”毒株的悄然来袭,也给防疫工作带来新的挑战。尤其是以医院、医疗机构等为主的公共场所,不仅承担着发热患者诊断治疗、新冠肺炎疑似和确诊病例救治、核酸检测以及日常诊疗等多重任务,同时还面临着空间密闭、人流量巨大、高危传播环境等巨大疫情感染风险,尤其是接触式病毒污染物的传播,仍是当前亟待解决的痛点。

日前，安徽省阜阳市第六人民医院引入了安徽省东超科技有限公司（以下简称东超科技）自主研发的空中成像无接触医疗自助机。使用者通过空中成像交互技术即可完成多功能自助操作，能有效避免病毒、细菌交叉感染等现象。

记者获悉，针对接触式病毒污染物传播方式，安徽阜阳市第六人民医院将引进110台空中成像无接触医疗自助机设备，首批10台设备已经投入使用，主要用于医院门诊大厅、儿科输液和观察室，后续将逐渐覆盖到各个医疗科室。

阜阳市第六人民医院副院长巩福玉表示，从目前的应用情况看，这些设备对于隔绝病毒和细菌的二次接触传播非常有效，操作也比较简单和智能。

东超科技相关负责人徐小勇介绍：“无接触医疗自助机对医院这类高密度、高频次场景下的病毒传播防控问题有着积极的正向作用。我们希望能通过此次合作，进一步加强医院的智能化医疗防控能力，用科技手段助力疫情防控。”

(责编：赵超、陈键)