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网约车广告屏岂能随意安

苑广阔
2021年08月13日08:20 | 来源：经济日报
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原标题：网约车广告屏岂能随意安

　　近日，有些城市网约车在副驾驶座位后方加装了液晶车载广告屏，引发司机及乘客热议。曾经大面积“退潮”的车载液晶广告屏何以卷土重来？这样会不会埋下安全隐患？相关问题值得商榷。

　　网约车商业模式之所以能够有效运营，是因为乘客、平台、司机三方是一个利益综合体，在满足各自权益和需求的情况下，三方形成一种商业契约，三方都有自身的合法权益。显然，网约车平台采取一些举措不能忽视乘客和司机的合法权益。

　　要看到，液晶车载广告屏亮度大，声音也不小，尤其是在网约车这种相对密闭且狭小的空间内，乘客躲无可躲，不看都不行，乘车体验感大为降低。而且，部分网约车车载广告屏安装在车座椅头枕的位置，而车辆座椅头枕的一个重要作用是汽车在事故中受到前冲、撞击时，可以对乘客形成相应的缓冲和保护。加装液晶车载广告屏后，缺少了这样的缓冲和保护，一旦发生交通事故，广告屏幕破碎，难免会对乘客人身安全造成伤害。

　　此外，网约车车载液晶屏连着车辆的电瓶，即使车没打着火，只要不拔钥匙，这块屏幕也会亮，很容易导致车辆电瓶没电，造成车辆启动困难。此外，由于液晶显示屏发热严重，司机不得不开空调，油耗更高了，增加了司机的运营成本。

　　即便也有一部分乘客认为，网约车车载广告屏在视频内容的选取上相比此前的广告屏已经有所优化，但总的来看，网约车车载广告屏确实该整顿规范了。网约车公司不能单纯为了自身利益就牺牲了乘客的安全和乘车的舒适度，影响了乘客的体验。尤其是对于安全问题，更是要置于首要位置。对此，监管部门应给予高度关注，尽快出台相关的管理规定，对其依法做出管理规范。

(责编：赵超、陈键)

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